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何豪傑19歲帥兒客串八點檔！　只穿外套一彎腰「超壯巨肌」全都露

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情持續推進，近日更迎來一位特別嘉賓藝人何豪傑的兒子何柏廷。久違參與八點檔演出，何柏廷挑戰牛郎角色，讓父親何豪傑直呼「整夜難入眠」。

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

何豪傑透露，這次是自己進組以來最緊張的一次，因為製作人問劉至翰有沒有認識的朋友，要求要「身高差不多」，沒想到好友就直接推薦他兒子何柏廷。然而，當他得兒子角色是牛郎時，卻感到非常擔心，因為怕兒子會綁手綁腳。幸好對手演員是賴芊合，才讓他放心不少，只叮囑兒子放開來演。

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▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

19歲的何柏廷坦言，這次演出還是有些緊張，事前也參考了網路上其他演員詮釋男公關角色的方式，他非常感謝父母在收到劇本後，花時間陪他練習。

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

賴芊合則笑說，之前與何豪傑合作的戲劇都沒有好的結果，這次換成兒子來演戲，感覺更好，她稱讚何柏廷抗壓性很夠，即使在家中練習過，到了現場仍能隨機應變，是可塑之才，更爆料何柏廷當天誠意十足，穿著大露V的衣服，展現滿滿的敬業精神。

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

何柏廷表示，因為通告來得太突然，加上角色所需要的西裝放在學校，所以就拿爸爸的西裝來穿，但因為自己比爸爸高壯，所以穿起來有點太合身，意外展露了自己的好身材。

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

不僅如此，何柏廷透露，爸爸何豪傑一直提醒他敬業態度很重要，且要保持禮貌，他都謹記在心，隨時注意自己的言行舉止。賴芊合則打趣地說，她在拍攝現場習慣開玩笑，也能快速入戲，沒想到何柏廷也能適應，並分享要成為一位能動能靜，又能接受前輩指導的演員，對自己有很大的加分。

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

▲何豪傑19歲帥兒何柏廷客串八點檔《好運來》。（圖／民視提供）

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