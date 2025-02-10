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《六人行》羅斯槓上肯爺！　批仇恨言論「喊話馬斯克禁言他」

記者黃皓瑋／綜合報導

58歲的美國男星大衛史威默（David Schwimmer），曾在經典影集《六人行》中飾演「羅斯蓋勒」一角，累積大批死忠粉絲。然而他近期因網路仇恨言論，與饒舌天王肯爺（Kanye West，現名Ye）隔空槓上，更向X的董事長馬斯克（Elon Musk）喊話，希望他將肯爺禁言。

▲美劇《六人行》是不少人心中的經典。（圖／劇照）

▲▼大衛史威默曾飾演《六人行》中的羅斯。（圖／上：劇照、下：達志影像）

▲▼大衛史威默。（圖／達志影像）

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據外媒《Forbes》報導，肯爺日前在X發佈數則爭議性貼文，內容包含聲稱對妻子比安卡（Bianca Censori）擁有「統治權」、呼籲釋放因涉嫌性犯罪，於去年被捕的歌手吹牛老爹（Sean ”Diddy” Combs），以及讚賞希特勒、稱猶太人不能相信等。

▲Kanye West。（圖／路透）

▲大衛史威默因肯爺（上）的爭議發言與他槓上。（圖／路透）

對於肯爺的貼文，身為猶太裔的大衛史威默昨（9日）在IG寫下長文，稱對方是「瘋狂的偏執狂」，直言肯爺用擁有3270萬追蹤者的社群平台，散佈仇恨性的網路言論，導致現實生活中對猶太人的暴力行為，同時也向馬斯克喊話：「我們可以停止給他擴音器。」

其實，肯爺並非首次捲入仇恨言論爭議，2022年時，他也曾在Twitter（X前身）、IG發表反猶太言論，導致他的帳號被官方停權，許多原本與他有合作關係的品牌，如Adidas、GAP、Balenciaga等，也紛紛與他切割，讓他事後坦言損失了20億美元（約台幣657億）。

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大衛史威默, 六人行, Ye, Kanye West, David Schwimmer

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