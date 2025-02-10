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專訪／夏天拍開車戲不可開冷氣！　楊一展累到「迴光返照」曝秘辛

記者黃庠棻／專訪

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，之前宣布由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演，該片日前宣布將在3月8日開播。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

日前《The Outlaw Doctor 化外之醫》主演楊一展接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言移工議題在台灣已經存在幾十年了，只是一直都沒有太多劇本呈現，因此收到本片邀約時，跟導演聊了許久、越挖越深，自己也用了不同的角度去看這個故事，所以就欣然接受了演出。

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▲▼《化外之醫》楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演移工仲介。（圖／記者周宸亘攝）

楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》中，飾演一名移工仲介，他坦言在台灣有很多事情需要移工幫忙，直言「總有一天是互相的，彼此要更善待彼此」，言下之意是希望民眾能夠多多關注相關的問題，多元的臺灣社會才能夠朝向更好的未來發展。

▲▼《化外之醫》楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演移工仲介。（圖／記者周宸亘攝）

在片中因為飾演移工仲介，楊一展跟越南影帝連炳發有許多對手戲，談到兩人是如何建立好交情的，他馬上說道「很快就熟了」，直言很多時候都是看感覺「像是化學效應」，因為年紀關係把對方當成弟弟、遠房親戚一樣看待。

接著再入角色心情，楊一展先是幻想自己跟連炳發已經認識很久，後來真的相見之後，一聊之下發現對方個性很好、很孝順媽媽，內心不免更增添了幾分好感，雖然對方是演藝界的後輩，但可以感受到對方「很早熟，非常知道自己要什麼，所以相當欣賞他」，再加上兩人都很喜歡健身、運動，戲外有許多共通話題。

▲▼《化外之醫》連炳發、楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展跟連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》有許多對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

由於角色關係，楊一展為了完美詮釋《The Outlaw Doctor 化外之醫》中的移工仲介角色，特地增胖了5、6公斤，他坦言「角色既溫暖又八面玲瓏，有時候亦正亦諧，到了故事最後會有角色的原型」，他還特地對外型做了研究，穿上皮衣、腰間掛著霹靂腰包，還把髮型改變成平瀏海的呆頭造型，笑說自己「就是一個中年大叔」。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演移工仲介。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

不過談到角色的困難之處，楊一展透露自己要轉換成「移工思維」去思考事情的解決方式，這一點對他來說比較有壓力，因此他會想辦法用不同角度去想，想了之後再上工演出，而導演對他的要求也不在於台詞的表現，而是希望透過「情緒」的釋放來呈現。

▲▼《化外之醫》楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演移工仲介。（圖／記者周宸亘攝）

回憶起跟連炳發拍戲的趣事，楊一展分享一場要載對方到殯儀館在車子裡的對手戲，當時正值夏天，擔心收音問題車子都不能開冷氣，兩人還穿著厚重的冬裝，加上又是晚上的夜戲，劇本上有六七成都要在車子上講話，雙方又累又熱。

本該儘早結束夜戲拍攝，楊一展跟連炳發反而「累到迴光返照」，看到對方就笑場，楊一展直言「演員都會遇到這個坎」，看到對手演員會笑到停不下來，最後兩人演到後面索性不看對方，最後才順利結束；而連炳發對於這場戲也印象深刻，直呼「真的很熱、很累」。

▲▼《化外之醫》連炳發、楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展跟連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》有許多對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

在跟連炳發拍戲之前，楊一展坦言自己有google過對方的資料，笑說「我覺得他跟我一樣『老起來放』，很有男人魅力，現在還很年輕，所以他的戲齡以後一定會長長久久」，一字一句都可以感受得到兩人因為拍戲所建立起的深厚友誼。

▲▼《化外之醫》楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演移工仲介。（圖／記者周宸亘攝）

講到楊一展，連炳發也瘋狂大讚他很「正能量」，但因為感情太好，拍戲有時都不敢對眼，深怕看了就會笑出來，他回憶起某一場戲，他跟楊一展、夏騰宏站在警局外，三個人輪流笑場，笑點一開就停不下來，還會傳染，雖然拍戲很累，但劇組的氣氛相當好，也讓連炳發在台拍戲留下深刻印象且結交到一群好友。

▲▼《化外之醫》楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊一展在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演移工仲介。（圖／記者周宸亘攝）

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公視、中華電信和瀚草文創GrX STUDIO出品，正式宣布將於3月8日起每週六晚上九點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上十點，中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版同步上線，越南和印尼等海外區域將陸續加入播映行列。

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