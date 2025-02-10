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張蘭「6字回應」被汪小菲斷絕母子關係！　轉戰TikTok曬兒媳Mandy

記者陳芊秀／綜合報導

大陸餐飲名人張蘭與兒子汪小菲雙雙遭抖音封號，形同遭斷生財工具，陸網瘋傳疑似兒子朋友圈發文「我要哈（和）她斷絕所有關係」。而她轉戰國際版抖音「TikTok」，粉絲突破2600人，被網友詢問母子現在關係，則親自回應了。

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▲▼張蘭回應被汪小菲斷絕母子關係。（圖／翻攝自張蘭TikTok）

▲張蘭進軍國際版TikTok，曬同框汪小菲與兒媳Mandy。（圖／翻攝自張蘭TikTok）

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儘管被封號，張蘭轉往國際版抖音開新帳號，有網友批評「連汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗什麽。大概率酸辣粉吃傻了」。對此她親回「不信謠不傳謠」並加上雙手合十圖案，被解讀打臉發言為假，然而也有網友質疑：「如果營銷號截圖發出的汪小菲朋友圈的內容是假的，為何不聲明呢？」而她則沒有再回應。

▲▼張蘭回應被汪小菲斷絕母子關係。（圖／翻攝自張蘭TikTok）

▲張蘭回應被汪小菲斷絕母子關係。（圖／翻攝自張蘭TikTok）

張蘭新帳號於上月18日開通，近日持續更新影片，並且積極回應網友留言。她最新影片開頭就同框兒子汪小菲、媳婦Mandy（馬筱梅），強調自己「不畏懼不退縮，致敬生活中不斷拚搏的自己」，而她被大陸抖音平台認為帳號多次違規，加上相關帳號推薦直播主聲稱汪小菲包機，後來查核是造謠影片，因此所有帳號全部被封號，儘管如此仍火速開新帳號，力拼重返直播帶貨舞台。

▲▼張蘭強調「不畏懼不退縮」。（圖／翻攝自張蘭TikTok）

▲張蘭強調「不畏懼不退縮」。（圖／翻攝自張蘭TikTok）

然而張蘭過去的直播數度涉及前兒媳大S，更曾在直播談及家務事，至今仍是爭議。大S生前微博最後一次更新，是公開喊話「請張蘭停止造謠、道歉」。

▲▼大S。（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S最後一則微博發文，是請張蘭停止造謠。（圖／翻攝自微博／大S）

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張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

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大S, 張蘭, 汪小菲

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