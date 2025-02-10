具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）與具俊曄結婚不到3年就因流感併發肺炎猝逝，留下無限感傷。更令人難過的是，具俊曄8日發文時所附上的配樂，經好友留言「是歐巴彈奏的」，外界才發現隱藏在背後的深情真相。

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▲▼具俊曄告白大S的配樂是〈Love〉。（圖／翻攝自Instagram／djkoo、tvN）



具俊曄在結婚滿3周年當天，寫下「永遠愛妳」並tag了大S的Instagram帳號，背景音樂是法國鋼琴家Sofiane Pamart的〈Love〉，道盡無限思念。更揪心的是，酷龍搭檔姜元來的妻子金松一聽就馬上發現「是歐巴彈奏的」。

▲具俊曄好友金松馬上聽出來是歐巴親自彈奏的。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）



金松還附上哭臉、雙手合十的符號，顯示她不捨並為具俊曄祈禱的心聲。被問到「歐巴的鋼琴彈得好嗎」的時候，金松則回答「是的」，讓外界意外發現具俊曄想親自演奏〈Love〉送給亡妻大S的悲傷心情。

▲8日是大S和具俊曄的結婚紀念日。（圖／翻攝自tvN、Instagram／djkoo）



事實上，儘管仍深陷大S驟逝的悲傷中，具俊曄日前仍忍痛寫下最後該為妻子所做的事，「我要保護熙媛最愛的那全部」，包括老婆生前為了保護家人而用心血換來的遺產，「所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」