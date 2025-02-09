大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於2日驟逝於日本，消息震驚華人娛樂圈。小S也透露不會替姊姊舉辦告別式，並會選擇吉日樹葬，回歸大自然，目前正在申請場地中。對此，入行超過30年的殯葬業者揭露真相，坦言樹葬後骨灰並不會在土裡自然分解，「2年內因為必須重複使用那個土地，會把它挖起來丟到焚化爐。」

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▲大S骨灰目前安置家中，將在近期樹葬。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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樹葬是環保葬法，採取循環利用方式，不立碑、不造墳、不進塔，讓其化為春泥、伴著大地長相眠，讓生命在大自然裡延續。根據《NOWnews今日新聞》報導，殯葬業者表示：「骨灰在短時間內是不可能會溶於土的，因為鈣跟下雨的酸結合之後變碳酸鈣，基本上是會結塊，不會溶於土。」她強調，「早期我們土葬的那個年代，經過50年甚至百年先人的骨骸，都還是可以被大量的撿骨起來，所以你說會不會融和？」

▲大S。（圖／資料照／記者李毓康攝）



殯葬業者坦言，其實樹葬並不環保，跟大眾所認知的並不一樣，因為骨灰埋進土裡，2年內土地會重複利用，因此大多都還是會將骨灰挖起來丟進焚化爐燒掉，「在這麼短短的時間內，土地要重複使用，而骨灰又沒有辦法在2、3年內溶化，就只能用這個方式。」