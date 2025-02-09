差24歲禁忌父子戀！　21歲男星為愛下海「3P激情」曾代言過麥當勞

記者黃庠棻／台北報導

巴西年輕男星若昂佩德羅馬力亞諾（Joao Pedro Mariano），因為演出坎城獲獎電影《我們愛過一次》（Baby）爆紅。他在片中飾演渴望父愛、卻愛上中年男妓的年輕男孩「Baby」，一場他為摯愛下海當男妓、同意「3P」的激情戲，馬力亞諾除三點全露演出讓人深刻，更充分呈現一個初闖情海的同志男孩、為愛遍體鱗傷的心路歷程。

▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，馬力亞諾是導演馬賽歐凱坦諾（Marcelo Caetano）從2000位試鏡者海選而選出的，關鍵在於他跟另一男主角里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）最有化學反應。果然兩人一路糾纏的愛恨噴滿大銀幕，不僅獲法國「解放報」（Libération）盛讚「陽光而感性」，日前在台試片也激起熱烈迴響。

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▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

初試啼聲的馬力亞諾一鳴驚人榮登里約熱內盧國際影展影帝寶座，前途一片看好。而這部坎城獲獎、橫掃巴西里約熱內盧國際影展包括最佳影片、最佳男主角、最佳美術及評審團大獎等4項大獎的同志電影《我們愛過一次》，將於本周五（14日）起在台灣上映。

▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

21歲的馬力亞諾是巴西行動藝術團體「A.Bordar」的創始成員，曾代言過「麥當勞」及遊戲平台，擅長古典及當代芭蕾、現代舞、桑巴舞、放克音樂等，除擔任過主持人及模特兒，也曾參演多部影集和戲劇，年紀雖輕、歷練卻相當豐富。

▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

由於跟另一男主角里卡多特奧多羅試鏡時擦出化學反應，讓馬力亞諾從2000位海選者中脫穎而出，幸運出演這部獲選坎城影展影評人周的電影《我們愛過一次》。他的電影「處男作」獲得了國際媒體的一致好評，倫敦國際影展更誇讚該片「幽默而溫暖」。

▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

馬力亞諾在電影《我們愛過一次》飾演花名「Baby」的男孩威林頓，離開少年監護所後，在無處可去之下，在同志電影院認識了資深男妓羅納多（里卡多特奧多羅飾）。羅納多教他「謀生之道」，兩人關係更從師徒、夥伴，漸漸演變成了充滿矛盾、嫉妒與衝突的激情關係。

▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，形影不離的兩人接客總是「買1送1」，片中一場「3P」交易，即展現了年輕的他因為愛情所做的讓步與犧牲。然而「愛情太過熾烈，註定無法長久」，兩人最後赤裸上身在屋頂共舞的戲，成了他們人生永遠回不去的美好記憶。馬力亞諾飾演這個「年輕男妓」，除充分體現角色的生命韌性，更掌握其成長的甜蜜與傷痛，演技極具層次，讓他一舉榮獲里約熱內盧國際影展影帝大獎。

▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

這部由巴西、法國、荷蘭聯合拍攝的電影《我們愛過一次》，劇情描述一段「無法長久但偉大的愛情」，講述這個18歲男孩和大他24歲男人之間，宛若父子般、夥伴般的酷兒愛情。電影藉由兩個不同世代的男人，穿越都市裡的色情電影院、三溫暖等男同志經常流連的場景，探討男性身體在情感、控制與權力關係，以及一個充滿慾望和愛的故事。





▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）

該片除向王家衛電影《春光乍洩》致敬，片中色情電影院也張貼24年前轟動全球的美國同志片《A片猛男日記》（The Fluffer）電影海報。有趣的是，馬力亞諾還與該片男主角麥可康尼歐（Michael Cunio）巧妙撞臉，成為神來一筆的另類致敬。這部被譽為「年度最浪漫酷兒愛情」、迄今榮獲26座影展大獎的電影《我們愛過一次》將於本周五起在台灣上映。





▲坎城獲獎電影《我們愛過一次》由若昂佩德羅馬力亞諾主演。（圖／海鵬影業提供）