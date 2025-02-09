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蔡允潔懷二寶出血「量多到以為是月經」！淚訴6跡象：滿可怕的

記者潘慧中／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）2022年5月結婚，並於同年底生下女兒。事隔2年多，她小年夜證實懷上二寶，難掩興奮心情，但她8日坦言懷第二胎初期的出血量「多到以為是月經」。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

▲蔡允潔坦言懷第二胎初期的出血量「多到以為是月經」。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

蔡允潔在社群網站附上掉淚的表情符號說，還記得懷第一胎的時候，完全不會不舒服，吃好、喝好、睡好到根本是天堂，怎料到了第二胎，「根本天壤之別」，坦承和第一胎的狀態差很多。

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▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

▲蔡允潔小年夜證實懷上二寶。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

蔡允潔透露現階段的孕肚還沒有很大，但走沒幾步路就會感到頭又暈又漲，「躺也不是坐也不是吃也吃不太下皮膚也真的滿可怕的」，不確定是否是因為高齡懷孕的關係。

▲▼蔡允潔。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

▲蔡允潔感嘆懷二胎和第一胎的感受截然不同。（圖／翻攝自Instagram／cindy10201020）

不只這樣，蔡允潔坦言懷二寶的初期出血量很多，「多到以為是月經」，因此她也變得更加小心，「謝謝老公分擔了很多的時間顧小福星，不然真的沒力氣。」

蔡允潔IG全文：

生小福星的時候根本是天堂！
完全不會不舒服，吃好睡好喝好！

二胎根本天壤之別！
怎麼能夠狀態差那麼多？幾乎都是躺著的狀態！
明明肚子還沒有很大，
可是起來走走沒多久就肚子垂垂感！頭暈漲漲！
躺也不是坐也不是 吃也吃不太下！
皮膚也真的滿可怕的

反正第一胎我以為生小孩很舒服，
第二胎不知道是不是因為高齡？才知道，原來～

再加上孕期初期出血量多到以為是月經，
所以更加格外小心了，
也謝謝老公分擔了很多的時間顧小福星，
不然真的沒力氣

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