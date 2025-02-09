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張蘭、汪小菲事業瀕崩塌！品牌太依賴母子直播…專家勸：去個人化

記者陳芊秀／綜合報導

大陸餐飲名人張蘭、汪小菲抖音相關帳號8日遭平台無限期封號，在當地財經圈掀起討論，風波涉及汪小菲自家品牌的產品，消費者也高度關注。陸媒分析品牌過去太倚賴張蘭、汪小菲名人直播帶貨，如今直播銷售管道直接遭砍斷，專家建議品牌要去掉個人化經營，回歸產品本身。

▲▼張蘭、汪小菲抖音帳號被無限期封號，引發業界高度關注。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭、汪小菲抖音帳號被無限期封號，引發業界高度關注。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《九派新聞》報導，汪小菲旗下擁有多個產業，屬餐飲品牌「麻六記」近年做得最好、知名度大，根據凌雁管理諮詢首席分析師林岳指出，該品牌直到2025年，線上收入依舊比線下收入高很多，且很大程度是倚賴張蘭、汪小菲，一旦遭到平台封號，線上銷售管道直接崩塌，對於依賴線上直播銷售的品牌來說，短期內業績將面臨巨大壓力，「其現有線上銷售額來看，這個封禁影響會很大，他們直播場均最多時可超百萬，這等於是這個營收來源直接被切斷。」

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其次，張蘭母子的個人形象、品牌口碑受損，甚至在其他線上平台也會受到影響，線上行銷的能力會遭到削弱。因此分析師認為，該品牌需要去除個人化經營，「減少與張蘭母子的關聯，回歸產品本身」。

抖音副總裁李亮昨日（8）針對封號一事，發文說明處理過程，除了針對造謠包機的帳號「我是夏小健」經過核實後將其封禁，「對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻（影片），獲取商業利益的相關帳號。內部也進行了多次討論，鑑於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁」。

張蘭透過陸媒訪問表示「不認同、不接受」平台作法，陸網瘋傳汪小菲微信朋友圈發文「憑什麼封我號」，母子倆都無法接受。

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