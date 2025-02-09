拍《影后》爆紅！　牧森受邀登上香港雜誌封面

記者許逸群／台北報導

去年因影集《影后》陳偉任一角受矚目的牧森，人氣不斷上升，高大帥氣外型，配上獨特單眼皮魅力，近期登上香港時裝雜誌封面，立刻受到粉絲關注。牧森表示，接到邀請時很驚喜，也很期待，不知道拍攝時會發生什麼事，不過拍攝過程非常順利，最終成品也很棒，希望大家會喜歡。

▲藝人牧森登上香港雜誌封面。（圖／周子娛樂提供）

首次拍攝雜誌封面，回憶拍攝當天印象深刻的事，牧森說：「當天很冷，外面飄著雨，整個氛圍都很棒，大家人手拿一杯熱咖啡，一起窩在小屋裡有種露營的感覺。場地在一個復古傢俱小店，我非常喜歡老物，真的快瘋了，很想帶回家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝人牧森外型相當具有魅力。（圖／周子娛樂提供）

因受香港雜誌邀請，牧森也提到從小對港片的喜愛：「我因為港片而認識香港，它們有一種既生活化又復古的感覺。特別喜歡香港的街頭巷弄。」牧森說：「很想嘗試拍警匪片與武打片，與張家輝、劉德華這些香港演員合作，他們是我小時候的偶像，令我憧憬在電影中當壞人或抓壞人。」

牧森三月作品連發，除了積極投入舞台劇《毛皮瑪利》的排練，戲中將飾演被瑪利養在玻璃屋中，就算只能在五公尺大小的客廳抓蝴蝶，也沒想過離開瑪利母親的美少年欣也，將在三月底連續八場的演出，話題突破、極具挑戰；電影《刺心切骨》也將在三月上映，令粉絲相當期待。