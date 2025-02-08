具俊曄發文思念大S喊「永遠愛妳」　中國導演竟留言批：虛偽的人

記者劉宛欣／綜合報導

大S（徐熙媛）突然離世的消息令整個華人娛樂圈震驚。丈夫俊曄對妻子的離去感到無比痛心，受到了極大打擊，朋友們也表達了對他能否承受如此沉重傷痛的擔憂。2月8日迎來大S的頭七，也是她和具俊曄結婚三周年的紀念日，具俊曄於Instagram發文，寫下「永遠愛妳」，表達對大S深深的愛與悼念。

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▲具俊曄悼念愛妻，卻引來汪子琦負評。（圖／翻攝自具俊曄、汪子琦IG）

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具俊曄的貼文引來大量網友關注與留言，眾人紛紛表示慰問。不過其中一則負面流言卻引發了關注，中國導演汪子琦在該Instagram發文下留言：「You are phony person（你是個虛偽的人）」。顯然虛偽指的就是具俊曄，一番言論迅速引來網友砲火，許多人紛紛在留言中批評汪子琦，提及她過去的情史爭議。

▲該留言引發爭議。（圖／翻攝自Instagram）

部分網友提到汪子琦過去的爭議，指出她在感情上處理不當，還傷害過他人，留言：「感情沒處理好，還傷害過人，居然來這裡留言！真是可笑～三角斷背事件」、「沒人請妳來看，請不要在這種時候隨便攻擊別人」，甚至有些人質疑她在此時發負面留言的動機「請問妳是哪位啊？是在刷存在感嗎？」。

汪子琦在2013年與前港姐馬賽、富婆Laura捲入三角戀風波，導致馬賽的形象受損，事業急轉直下，甚至因此罹患憂鬱症，需進行藥物治療。馬賽還承認為了汪子琦，放棄了與青梅竹馬男友的關係，事件曝光當時曾引起不小討論。