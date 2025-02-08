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周杰倫慶粉絲破千萬！無預警「預告發新專」：暑假的時候如何

記者顧齊祐／綜合報導

天王周杰倫Instagram突破千萬粉絲追蹤，日前發文讓粉絲許願「想要什麼福利」，有許多粉絲許願能來首新歌。而今（8）日他也在社群平台無預警發文預告，將在暑假發行新專輯，並表示是「破1000萬的驚喜」，令粉絲都興奮不已。

▲周杰倫IG追蹤突破千萬大關！（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫IG追蹤突破千萬大關！（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫2日凌晨才在Instagram限時動態中透露，正在與方文山老師處理歌詞，並且還笑說「重點是他真的還寫得出來，他應該不是以前拖拖拉拉的方文山了」，接著還曬出對話截圖，透露兩人在半夜斷斷續續傳訊息來完成新歌。

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▲周杰倫在限時動態透露，正在與方文山處理新歌。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫在限時動態透露，正在與方文山處理新歌。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫在限時動態透露，正在與方文山處理新歌。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

而今日，周杰倫就在Instagram發文寫道「小時候，同學放學的時候，我在練琴，同學放假的時候，我也在練琴，同學在玩的時候，我還在練琴，長大後，大家在玩的時候，我在寫歌，大家在睡覺的時候，我在弄詞，大家在過年的時候，我在錄音，大家在放暑假的時候，我出專輯了，如何？」，並且加上標籤是「破1000萬的驚喜」。

▲周杰倫預告將在暑假發行新專輯。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫預告將在暑假發行新專輯。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

突如其來的消息令粉絲相當驚喜，紛紛留言表示「是我想的那種十首新歌的那種新專輯嗎」、「終於又等到了！！！快把我嚇瘋」、「就是最喜歡在暑假的時候聽到你的新專輯」、「期待哥的新專輯」、「專輯發完記得演唱會」、「我開始期待暑假到來了」。

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