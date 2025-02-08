ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女星大S（徐熙媛）2月2日在日本驟逝，享年48歲。骨灰於2月5日透過專機送回台灣，沒想到前婆婆張蘭卻暗示是兒子汪小菲支付了專機費用，引發熱議後讓小S忍無可忍出聲闢謠，讓廣大網友得知真相後相當憤怒。部分中國大陸網友開始翻出張蘭和汪小菲過去的言行，抵制母子倆的餐飲品牌「麻六記」。

►更多【大S過世】相關新聞

▲▼汪小菲,張蘭。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭、汪小菲母子的品牌遭抵制。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《南方日報》等陸媒報導，麻六記在7日的直播中遭出征，品牌官方帳號在2月3日停播，並於7日重新開播，卻發現大量網友進入直播間留言指責，更有部分網友惡作劇，在直播間搶購卻不付款，意圖使商品無法順利銷售，主播無奈表示「從來沒有遇到這樣的情況，40單中有38單待付款狀態。」

▲麻六記被網友惡意棄單。（圖／翻攝自微博）

▲麻六記被網友惡意棄單。（圖／翻攝自微博）

事件的起因為大S病逝後，一名自稱為張蘭乾兒子的中國網紅「我是夏小健」，在影片中提到大S的前夫汪小菲支付了專機費用，將大S的骨灰送回台灣，張蘭還點讚默認了該言論，使得許多人相信這說法，小S在得知後表示強烈反駁，解釋費用全由徐家人支出，並抨擊張蘭「人在做天在看」，此舉引爆網友怒火，開始挖張蘭過去對大S的一系列行徑，呼籲抵制麻六記。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【球速159km的雪球】想試試看跟棒球教練打雪仗嗎？

推薦閱讀

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張蘭, 大S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰
  2. 謝和弦解封了！　睽違5年將唱寫給前妻的歌「竟是現任老婆指定」
  3. 張蘭不爽抖音被封首發聲！　委屈急喊「不認同、不接受」
  4. 《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出
  5. 二女兒才出生10個月　謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！
  6. 徐嬌憶大S「勇阻家暴惹怒大佬」　談生前俠女暖舉：播下勇敢種子
  7. 邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光
  8. 前主播PO文談史書華外遇：人生不能省的就是律師費！
  9. 宋哥籲廠商「切割486先生」遭出征！再開炮嗆：人沒品不能道德敗壞
  10. 曾莞婷自爆是什麼都不管的觀光客　郭泓志對高捷喊爸被怒嗆太多餘！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366