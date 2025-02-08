張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女星大S（徐熙媛）2月2日在日本驟逝，享年48歲。骨灰於2月5日透過專機送回台灣，沒想到前婆婆張蘭卻暗示是兒子汪小菲支付了專機費用，引發熱議後讓小S忍無可忍出聲闢謠，讓廣大網友得知真相後相當憤怒。部分中國大陸網友開始翻出張蘭和汪小菲過去的言行，抵制母子倆的餐飲品牌「麻六記」。

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▲張蘭、汪小菲母子的品牌遭抵制。（圖／翻攝自微博）

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根據《南方日報》等陸媒報導，麻六記在7日的直播中遭出征，品牌官方帳號在2月3日停播，並於7日重新開播，卻發現大量網友進入直播間留言指責，更有部分網友惡作劇，在直播間搶購卻不付款，意圖使商品無法順利銷售，主播無奈表示「從來沒有遇到這樣的情況，40單中有38單待付款狀態。」

▲麻六記被網友惡意棄單。（圖／翻攝自微博）

事件的起因為大S病逝後，一名自稱為張蘭乾兒子的中國網紅「我是夏小健」，在影片中提到大S的前夫汪小菲支付了專機費用，將大S的骨灰送回台灣，張蘭還點讚默認了該言論，使得許多人相信這說法，小S在得知後表示強烈反駁，解釋費用全由徐家人支出，並抨擊張蘭「人在做天在看」，此舉引爆網友怒火，開始挖張蘭過去對大S的一系列行徑，呼籲抵制麻六記。