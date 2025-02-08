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曾莞婷自爆是什麼都不管的觀光客　郭泓志對高捷喊爸被怒嗆太多餘！

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》迎來台劇女神曾莞婷、經典反派演員謝承均、國際級影帝高捷，三位重量級嘉賓享受尊貴旅程，謝承均搞笑表示：「我們三個都是演壞人很有名，就知道三個都不好惹。」曾莞婷更放話說：「我們就是觀光客，就是什麼都不管的！」

▲台劇女神曾莞婷（中）錄製《全明星出發吧！》　左為謝承均、右為高捷。（圖／好看娛樂）

▲台劇女神曾莞婷嘗試揮棒樂趣。（圖／好看娛樂）

本週由卜學亮、姚元浩、郭泓志三位星級領隊，以及小秘書阿樂一起帶團出發，姚元浩看到高捷現身，一秒變身小弟跑步向前迎接大哥的到來，不過高捷的最愛居然是郭泓志，當聽到郭泓志擔任司機開車時，高捷露出驚訝不已的神情說：「郭泓志在開車，真的喔！難怪坐起來特別舒服。」

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▲台劇女神曾莞婷（中）錄製《全明星出發吧！》　左為謝承均、右為高捷。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志(左)與高捷。（圖／好看娛樂）

開啟粉絲濾鏡的高捷，對於郭領隊的服務讚譽有加：「有天份就是有天份，大聯盟耶！」聽到高捷接連讚賞郭泓志，卻讓卜學亮心裡不是滋味，吃醋的說：「捷哥你不要偏心，你有時候還是要分一下，因為我們三個職等是一樣的。」看到郭泓志送上簽名球給高捷，卜學亮忍不住發聲：「郭哥樣樣好！」

▲台劇女神曾莞婷（中）錄製《全明星出發吧！》　左為謝承均、右為高捷。（圖／好看娛樂）

▲台劇女神曾莞婷（中）錄製《全明星出發吧！》　左為謝承均、右為高捷。（圖／好看娛樂）

當姚元浩詢問高捷如果女兒把郭泓志帶回家，介紹說這是我男友，高捷沒有思考就立刻回答：「挺到底！」郭泓志聽到也立刻對著高捷甜喊：「爸！」幽默反應讓全場笑翻。

此外，大家還一起造訪滑草場，讓台劇女神曾莞婷全程驚叫連連，就連一向飾演冷酷反派的謝承均都說：「萬一待會我尖叫，是不是很丟臉！」而星級領隊特別安排的森林浴配上阿樂演奏優美的小提琴樂聲，高規格服務未料被曾莞婷嗆聲：「我覺得不太適合，有點多餘。」

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郭泓志, 姚元浩, 吳映潔

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