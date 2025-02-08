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許孟哲被當工具人！《火車來去》對戲安心亞被罵爆　網友幫叫屈

記者蕭采薇／台北報導

安心亞和鍾承翰、許孟哲在《火車來去》有三角曖昧關係，劇中安心亞對許孟哲總是沒來由的發怒，也吸引大票網友替許孟哲抱屈，對此，許孟哲說：「有福的角色魅力就在於他單純還有貼心，就算很愛一個人也不會給人壓力，但感覺這樣個性的人，在現實生活中很容易被當成工具人。」

▲《火車來去》安心亞、鍾承翰、許孟哲。（圖／公視台語台提供）

▲《火車來去》許孟哲被當工具人？（圖／公視台語台提供）

劇中文秀（安心亞飾）對武雄（鍾承翰飾）、有福（飾）的差別待遇愈發明顯，，就連妹妹文娟（張育綺飾）都看在眼裡。逗趣的是，一番話也令人好奇接下來三人間的互動及情感發展。

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另外，劇中安心亞等人在孩童時期一起爬樹屋、樹林間玩泰山遊戲等橋段也勾起演員們自身小時候回憶，安心亞分享，「小時候大家一起玩的記憶大概就是躲貓貓了，我常常直接偷跑去洗澡，玩伴也沒發現我不見了（笑）。」

▲《火車來去》安心亞、鍾承翰、許孟哲。（圖／公視台語台提供）

▲《火車來去》安心亞對鍾承翰與許孟哲的差別待遇越發明顯，令人好奇後續的情感發展。（圖／公視台語台提供）

鍾承翰也表示小時候很常跟朋友去『柑仔店』，裡面會有抽抽樂跟戳戳樂，也會去打彈珠。而其中最令他印象深刻的則是跟朋友一起放鞭炮，他笑透露：「臭男生都喜歡玩沖天炮、水鴛鴦等，而且有些炮還會放進罐子裡，放出很大的聲響，或是嚇女生，小時候最愛這樣玩！」

《火車來去》首週播出後內容掀起熱議，主演安心亞、鍾承翰、許孟哲、石知田、張育綺等主演精彩表現，與戲中舊時代場景搭建，更是讓觀眾一下就掉入70年代的懷舊情懷。除了安心亞大姐大又仗義的性格獲封「台版女打仔」稱號，鍾承翰也被誇「外型好、台語溜」，在看到觀眾好評後，鍾承翰也進一步分享角色個性，「灑脫，很有正義感，對朋友總是兩肋插刀，對工作也保有熱誠跟堅持，認真的人是最帥的！」

▲《火車來去》安心亞、鍾承翰、許孟哲。（圖／公視台語台提供）

▲「進財夫婦」霍正奇、黃婕菲上門提親（圖／公視台語台提供）

導演李岳峰則提到：「如果看了《火車來去》讓你（妳）有所感動，那一定是觸及你（妳）腦海深處年少時有過的純真純情的美好記憶。請將你（妳）的感動與喜悅分享你（妳）的親朋好友。」《火車來去》每週日播出和上架。

 

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安心亞, 鍾承翰, 許孟哲, 火車來去

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