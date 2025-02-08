大S頭七這天…張蘭汪小菲抖音遭封禁！陸網Tag微博CEO出手：還不封嗎

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）病逝，家屬低調治喪期間，前婆婆張蘭被抓包造謠兒子汪小菲包機，抖音8日發聲明，以「不尊重逝者及家屬」，將張蘭、汪小菲、夏小健等共計4帳號無限期封禁，而這天正好是大S頭七，網友湧入新浪微博CEO的微博洗版留言：「還不封殺嗎？」

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▲張蘭、汪小菲抖音帳號被平台無限期封禁，這天正好是大S頭七。（圖／翻攝自微博）

抖音在大陸社群平台率先開出第一槍，除了造謠包機的「我是夏小健」已經被封，緊接著張蘭、汪小菲最相關的「張蘭俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」帳號被無限期封禁。平台聲明提及「發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊」。

名人明星投入直播帶貨，帶來龐大經濟收入。張蘭以餐飲企業家轉戰直播帶貨，在2022年直播談兒子與大S的婚姻內幕，一邊賣自家商品，讓銷售紀錄突破6000多萬人民幣（約台幣2.6億元）。她過去時常在直播模仿大S穿搭，或是透過直播發聲爆料，大S於2日離世，儘管她被指涉及造謠事件，6日照常直播露臉，當日直播一小時後遭平台封禁，當日仍有破百萬人民幣的銷售額。如今帳號永久封禁，在曝光度與經濟收入將會出現一定程度損失。

新浪微博CEO個人微博「來去之間」8日被洗版，網友留言「微博能不能把無下限的張蘭母子也處理了」、「微博還不封嗎」、「酸辣粉一家還不封」。

▲網湧入微博CEO帳號洗版。（圖／翻攝自微博）