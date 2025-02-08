快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

記者田暐瑋／綜合報導

徐熙媛（大S）病逝引起廣泛關注，不過前婆婆張蘭卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，引發眾怒。對此，抖音官方也看不下去出手開鍘，發聲明宣布張蘭與汪小菲的抖音帳號將被無限期封禁。

▲汪小菲張蘭抖音遭封禁。（圖／翻攝自微博）



對於汪小菲和張蘭頻頻開直播談及大S家事，除了引發眾怒，連抖音官方都看不下去，8日宣布無限期封禁母子倆的帳號，「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊。」

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▲抖音官方封禁汪小菲母子帳號。（圖／翻攝自微博）



內容點名張蘭的帳號「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」以及「汪小菲」，抨擊兩人在大S離世後炒作，「因利用徐熙媛離世事件進行商業炒作，持續發布不實內容、違規推廣影片並牟取利益，儘管此前已遭處罰，仍未改正，因此同樣遭到無限期封鎖。」

▲女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸病逝東京。（圖／記者李毓康攝）



抖音關於打擊無底線博流量行為的公告

近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下：

“我是夏小健”賬號發布不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

“張蘭·俏生活”等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對“張蘭·俏生活”、“張蘭之箖玥甄選”、“汪小菲”予以無限期封禁。

抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規賬號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱，我們將在第一時間核實處理。