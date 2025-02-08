ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

記者田暐瑋／綜合報導

徐熙媛（大S）病逝引起廣泛關注，不過前婆婆張蘭卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，引發眾怒。對此，抖音官方也看不下去出手開鍘，發聲明宣布張蘭與汪小菲的抖音帳號將被無限期封禁。

▲▼汪小菲,張蘭。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲張蘭抖音遭封禁。（圖／翻攝自微博）

對於汪小菲和張蘭頻頻開直播談及大S家事，除了引發眾怒，連抖音官方都看不下去，8日宣布無限期封禁母子倆的帳號，「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲抖音官方封禁汪小菲母子帳號。（圖／翻攝自微博）

▲抖音官方封禁汪小菲母子帳號。（圖／翻攝自微博）

內容點名張蘭的帳號「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」以及「汪小菲」，抨擊兩人在大S離世後炒作，「因利用徐熙媛離世事件進行商業炒作，持續發布不實內容、違規推廣影片並牟取利益，儘管此前已遭處罰，仍未改正，因此同樣遭到無限期封鎖。」

▲▼女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸病逝東京。（圖／記者李毓康攝）

▲女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸病逝東京。（圖／記者李毓康攝）

抖音關於打擊無底線博流量行為的公告

近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下：
“我是夏小健”賬號發布不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。
“張蘭·俏生活”等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對“張蘭·俏生活”、“張蘭之箖玥甄選”、“汪小菲”予以無限期封禁。
抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規賬號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱，我們將在第一時間核實處理。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

推薦閱讀

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

張蘭「現身機場」引網好奇：來台灣？　嗆酸民滾…動向掀關注

張蘭「現身機場」引網好奇：來台灣？　嗆酸民滾…動向掀關注

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 汪小菲, 張蘭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 爆紅歌手李茂珍要來台灣！全場歡送「佛心票價出爐」搶票倒數
  2. 太香了！玖壹壹師弟曝「公司超狂福利」：對我來說是第二個家
  3. 直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆
  4. 大S頭七這天…張蘭汪小菲抖音遭封禁！陸網Tag微博CEO出手：還不封嗎
  5. 抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」
  6. 韓歌后宋歌人罕見認愛了！13年好友也嚇歪　她笑認：偷偷交往⋯
  7. 大S范曉萱感情親密「她沉默6天未發聲」！粉絲憂現況　組華岡7仙女30年
  8. 造謠汪小菲包機「張蘭乾兒子」慘了！陸律師直指觸法…S家可提告
  9. 快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德
  10. Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366