具俊曄痛別愛妻大S聲明令人動容！　唐綺陽：看到什麼是真愛

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎於2日病逝日本，享年48歲，時隔4天老公具俊曄打破沉默在IG發聲，承諾將遺產權利給S媽，表示不讓任何惡人接觸家人，也痛斥汪小菲淋雨、裝悲傷的行徑，貼文一出，立刻湧入各界應援留言。有「國師」稱號的星座專家唐綺陽，7日晚間也在臉書發文，認為具俊曄的貼文令人動容，直言「看到什麼是真愛」。

►更多【大S過世】相關新聞

▲具俊曄思念愛妻的貼文讓人看了泛淚。（資料照／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐綺陽7日晚間在臉書提起了大S在春節期間，與心愛的家人同遊日本，卻遺憾驟逝的消息。她感性表示「這個過年以來，大家沉浸在傷感中，也震撼著我們，更要珍惜當下每一天，因為無常⋯才是日常。」同時在看完具俊曄的聲明以後，她也點評「令人動容，讓我們看到什麼是真愛」。

另一方面，唐綺陽也表示：「他們家人一直都是安安靜靜，這不代表不在乎，沒人比她家人更愛她，也沒人比她家人更悲傷，不需要演給人看。」最後說道「此後就回歸日常，讓逝者能安息，生者有空間獨自靜靜哀傷⋯⋯」。

▲唐綺陽也被具俊曄的貼文感動。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

具俊曄6日在Instagram以雙語寫下聲明，中文雖部分字句不順，仍可看出失去愛妻後的心碎之情，而韓文版本卻是令人看得泛淚，「2025年2月2日，我的天使去了天堂，感謝為熙媛哀悼的每一位，現在我的悲痛無法言喻，就彷彿是在斷腸般地痛苦裡度過沉痛的時間，我沒有力氣，也不想說話。」

雖然飽受喪妻之痛，但具俊曄為了捍衛家人挺身而出，痛斥汪小菲「過去就像惡魔般的人們卻開始謾罵著我的家人與我的摯愛，還有人裝作難過在外淋著雨走來走去，更有人刻意想讓我的家人有污點，拿著有關於保險跟費用製造成假新聞，帶給我們傷害。」痛批：「原來世上真有這麼壞的人，甚至讓我不禁開始害怕了，拜託，讓我的熙媛可以好好安息，就不能安份點嗎，在此拜託了。」