張穎穎連「汪小菲新歡都不放過」　狗仔掀內幕：無所不栽贓

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發舊愛張穎穎發文公審。為此，狗仔葛斯齊今（7）日就在微博發文，「大S剛走。張穎穎連汪小菲現任妻子馬筱梅都不放過，用圖栽贓馬筱梅本人。」並揭露張穎穎的真面目，表示對方無所不栽贓。

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▲葛斯齊（圖左）發文怒撕張穎穎。（圖／翻攝自Facebook、微博／葛斯齊）



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葛斯齊提到，大S過世後，有關前夫汪小菲現任妻子馬筱梅（Mandy）的謠言也隨之湧現。他指出，張穎穎涉及在網路上散布不實圖片，意圖陷害馬筱梅。葛斯齊表示，這些圖片實際上與馬筱梅無關，同時也提及，馬筱梅和汪小菲的相識始於2023年10月，當時兩人是在與台灣醫師李進良某次合作過程中相識。針對張穎穎在網路上栽贓的照片，葛斯齊表示事實上是在北京的一間租屋處拍攝，當時被他爆料的女子也並非馬筱梅本人。

▲葛斯齊在微博發文。（圖／翻攝自微博／台灣娛記葛斯齊）

事實上，張穎穎4日才在微博發布千字文譴責汪小菲，她在文中稱「我哭死了」，並坦言本來不想針對此事發聲，但因為登上微博熱搜才決定發文。她細數大S的付出，直指汪小菲在立深情人設，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」今（7）日深夜再度發文，表達對汪小菲的強烈批評，指出對方在前妻大S逝世後仍進行各種不當行為。

▲▼張穎穎連發三篇文罵汪小菲。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

張穎穎強調自己和大S無任何私人聯繫，並坦言對汪小菲的行為感到極度不滿。她質疑汪小菲試圖洗白形象，並指控他用水軍操控輿論。張穎穎更爆料汪小菲結婚第二年就出軌，且多次欺騙女性，並批評對方將責任轉嫁現任伴侶。她呼籲所有女性覺醒，打破束縛，「誰和他在一起，誰就被逼著要學會當媽，隨時給他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖，早日奔向美好生活，你會感慨世間還是如此美好。」