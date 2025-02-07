《百靈果》凱莉開Uber Eats驚見「差別待遇」！Joeman：我的也會

記者潘慧中／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她6日便在社群網站好奇發問「Uber Eats是不是會差別待遇」，沒想到，隨即釣出Joeman有感地說：「對，我的也會！」

▲凱莉分享的經驗，Joeman也有同感。（圖／翻攝自Threads／wang.kylie）



凱莉在Threads表示，她和朋友明明是在相同地點打開Uber Eats看同一間店家，怎料她的系統顯示無外送員服務，對方卻可以叫到外送員，「Wtf！而且我有買Uber Eats會員他沒有餒！」

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▲凱莉本來有買Uber Eats的會員。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）



對此，有粉絲的同事也遇過類似經歷，發現沒買Uber Eats會員的人不但叫得到外送員，運費還不一定很貴，「同事就怒退會員！」凱莉看到後，也在留言區附上哭笑不得的表情符號說，「馬上怒退。」

凱莉貼文一發，立刻吸引網友幾乎一面倒地說「當然要優先拉攏潛力客戶呀」、「聽說會員叫車也會比非會員貴」、「我也發生過就是這麼不公平」，但也有人持不同看法，「我和朋友同時開啟Uber Eats，我有餐廳優惠朋友沒有。」