TRASH宣佈「首攻高雄巨蛋開唱」　預告：可能會脫衣服

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團TRASH去年首登台北小巨蛋開唱後，5月3日又將把「幸福的末班車」15週年演唱會移師至高雄巨蛋舉行，首次在高雄挑戰萬人規模演出的TRASH緊張又期待，而高雄對他們更是有著特別的回憶。

▲TRASH宣布5月3日在高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

主唱阿夜回憶：「記得剛成團時很常去高雄演出，雖然沒什麼人，但高雄歌迷都特別熱情，魁剛也會帶我們去吃一些在地美食！」鼓手魁剛正是高雄人：「每次回來辦專場或演出，都會有種特別親切的感覺，同時給自己的家鄉看看，我在台北打拼的一切，足以讓高雄感到驕傲。」頤原也感動說：「上一次到高雄巨蛋是看了伍佰老師的演唱會，這次是換自己要辦演唱會了，很感動。」

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再一次挑戰萬人場次且此次選在高雄，TRASH除了期待興奮的心情之外，同時表示仍感到緊張，趁著農曆新年，他們也放鬆的讓自己好好的放了長假，身為奶爸的主唱阿夜笑說：「這次都在家跟朋哥（兒子）玩，怕之後太忙沒時間陪他。」吉他手頤原提到回鹿港老家感受過年氣氛，貝斯手博文及鼓手魁剛則是待在台北過年，魁剛更說道：「因為家中長輩身體微恙的關係沒有回高雄過年，體驗到台北的過年為何被稱作空城，對！非常無聊。」

▲TRASH去年完成首場小巨蛋演出。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

經過農曆新年的沈澱，TRASH一開工即加緊腳步籌備，更許願開賣完售，貝斯手博文也笑說：「由於先前鼓手魁剛表示，高雄場門票秒殺的話他演出時可能會脫衣服，大家都感到很緊張，也請大家不要錯過！」演唱會門票將在2月12日下午一點開賣，詳洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。