記者張筱涵／綜合報導

南韓「國民Trot歌手」宋大琯於7日因心肌梗塞離世，享壽78歲，靈堂將設於首爾大學醫院殯儀館，消息一出讓歌迷與業界倍感惋惜。

▲宋大琯離世，享壽78歲。（圖／翻攝自YouTube／KBS Kpop）



據悉，宋大琯生前患有慢性疾病，並接受過3次手術，儘管如此，他對舞台表演的熱愛始終不減。身邊友人透露：「宋大琯的健康狀況最近稍有好轉，他還積極運動，每當我們勸他不要勉強時，他總是笑著說『你們還不了解我嗎？』他是真正熱愛舞台的人。」

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▲經紀公司哀悼宋大琯。（圖／翻攝自經紀公司官網）



宋大琯於1967年憑藉歌曲〈充滿人情味的大叔〉出道，並在1975年推出的〈太陽升起的那天〉一曲大獲成功，成為演藝生涯的代表作。隨後陸續推出〈因為情〉、〈一張車票〉、〈大聲轟隆隆〉、〈故鄉在南方〉等多首經典作品，奠定了在南韓Trot音樂界的傳奇地位。

宋大琯以其充滿情感的歌聲與對舞台的執著深受觀眾喜愛。他的辭世令無數歌迷感到惋惜，但他的音樂與精神將永遠留在人們心中，成為一代人的共同記憶。

▼宋大琯經典曲〈太陽升起的那天〉。（影片／取自YouTube／KBS Kpop，如遭刪除請見諒）