潔哥嗆「汪小菲渣的徹底」　見他淋雨散步慟喊想大S：噁心

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現在淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發網紅潔哥（李秉潔）發文吐槽：「渣的徹底、有夠噁心！」

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▲潔哥罵汪小菲噁心。（圖／翻攝自Facebook、Threads／manmira630）

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汪小菲在得知前妻大S猝逝的噩耗後，立刻搭機來台，先是返回信義區豪宅，接著外出淋雨散步，事後更被網友發現在大S以前上節目的片段底下留言「老婆我好想你」、「死的人應該是我。」種種舉動讓人摸不著頭緒，也掀起網友兩派討論。為此，潔哥先是在Threads發文指出，雖然有人稱讚汪小菲深情，但她認為這是誤解。她質疑，如果真的深情，怎還會在與大S的婚姻關係中不斷出軌，甚至懷疑是有水軍在網路上替汪小菲洗白，試圖改變大眾對他的看法。



▲潔哥懷疑有水軍在網路上替汪小菲洗白形象。（圖／翻攝自Threads／manmira630）

潔哥還在臉書發文批評汪小菲婚內不檢點的行為渣的徹底，甚至在與大S離婚後仍企圖從前妻那裡獲取利益，她對此表達強烈的不滿及厭惡，「真的很難得看到一個男的渣的這麼徹底，而且還渣的公告天下。婚內拼命出軌，婚後拼命吸前妻的血，連前妻過世也不放過，有夠噁心。」