快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

記者吳睿慈／綜合報導

大S老公具俊曄6日晚間打破沉默發文，突然痛失愛妻，他坦言「經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」，而他的遺產權利將全留給S媽，並承諾「不要讓任何惡人接觸家人」，喪妻4天以來首度對外發聲。

大S（徐熙媛）於2日驟逝，她的骨灰5日由老公具俊曄護送回台，私人飛機費用全由徐家一手包辦。具俊曄等了20年重逢摯愛，卻在兩人結婚3週年前遭逢巨變，他一度失聯，直到後來才接了韓媒的電話，以及對幾位好友私下報平安，但情緒仍處於極度崩潰的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈默4天，具俊曄6日晚間首度對外發聲，以中、韓雙語寫下這幾天的心情，「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼，也不想說」，然而這幾天以來他不斷遭到負面攻擊，痛喊「 有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛」。

他痛批汪小菲，「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口」，透過文字他懇求對方「求求什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧」。

至於外界高度關注的遺產部分，具俊曄身為大S法定配偶，把所有權利留給S媽，「熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，文末，他以大S喚他的綽號「俊俊」自稱，並表示自己是「熙媛永遠的愛」，字句令人看得鼻酸。

►具俊曄韓文版聲明更催淚！ 淚崩求：天使去了天堂，讓我的熙媛安息⋯



具俊曄發聲全文：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人

.

求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧

懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上

▲具俊曄發文。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）