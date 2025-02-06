李㼈「消失鄉土劇」8年！　親吐原因：我很貴、八點檔沒進步

記者蕭采薇／台北報導

資深演員李㼈自2017年的《牡丹花開》後，已經8年沒有演出八點檔，他近來跨界擔任電影《突破三千米的泳氣》，並罕見與女兒李紫嫣同台。他坦言，這幾年已經不再接拍八點檔，「因為都沒有進步，沒有時間進步。」不過李㼈也笑說：「太貴也是不演的原因啦！」

▲李㼈已經8年沒有演出八點檔。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

過去演出《親戚不計較》，一度是台灣最長壽的戲劇節目，他坦言這麼多年的積累，確實累積不少家底。但近年來沒有作品，李㼈親吐原因：「我不能說批評，但戲劇需要好好的前置作業，八點檔都沒有進步，一天播出一個電影的長度，王家衛可能得拍3、4年，我有點累了。」

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不過他認為是整體環境問題，讓八點檔「沒有時間進步」，他也笑說：「我太貴也是不演的原因啦！請我一個可以請好幾個年輕人。」但李㼈不排斥女兒李紫嫣演出八點檔，「去磨練一下也滿重要的。」他也澄清，不是因為健康因素，「我身體好得很！」

▲《突破三千米的泳氣》由范逸臣、李紫嫣主演。（圖／泳氣電影提供）

女兒李紫嫣也在片中挑大樑，李㼈說，自在工作時非常嚴肅，「我做事情就要做到最好，很高興的是我跟紫嫣溝通都非常順利，我常跟她分享角色要做的功課，原則上她是一個一點就通的好苗子，所以完全不擔心她的表演會出什麼問題。」更表示不會心疼女兒，「下大便也得拍，演員就是要把最好的效果呈現出來。」

李紫嫣這次將挑戰「視障」角色，她說，「我覺得最困難的部分是培養視障的『直覺』，為了克服這個困難，我會帶眼罩或是閉著眼睛去練習。」對於這次要與爸爸李㼈同台演出，李紫嫣也表示不會有壓力，她說：「爸爸在戲劇方面非常專業，跟他同台很安心，同時也希望自己可以表現得很好！」

▲李㼈（左二）擔任電影《突破三千米的泳氣》製片，女兒李紫嫣（左三）挑大樑演出。（圖／泳氣電影提供）

男主角范逸臣則是對於這次的演出也有特別的體驗，他表示非常期待：「這次的電影有很多角色功課，包括揣摩一個單親爸爸帶小孩的心境、當游泳教練實習跟實練、跟盲人游泳者的互動等，也在練游中首次完成人生的第一次500米游泳。這些都需要花相當實間去磨合跟體驗感受。期待這部電影讓更多人感染到勇氣跟挑戰的美好，還有將台灣美麗的風景傳播到全世界。」