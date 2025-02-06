ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李㼈「消失鄉土劇」8年！　親吐原因：我很貴、八點檔沒進步

記者蕭采薇／台北報導

資深演員李㼈自2017年的《牡丹花開》後，已經8年沒有演出八點檔，他近來跨界擔任電影《突破三千米的泳氣》，並罕見與女兒李紫嫣同台。他坦言，這幾年已經不再接拍八點檔，「因為都沒有進步，沒有時間進步。」不過李㼈也笑說：「太貴也是不演的原因啦！」

▲▼ 演藝工會尾牙-李㼈。（圖／記者黃克翔攝）

▲李㼈已經8年沒有演出八點檔。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

過去演出《親戚不計較》，一度是台灣最長壽的戲劇節目，他坦言這麼多年的積累，確實累積不少家底。但近年來沒有作品，李㼈親吐原因：「我不能說批評，但戲劇需要好好的前置作業，八點檔都沒有進步，一天播出一個電影的長度，王家衛可能得拍3、4年，我有點累了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過他認為是整體環境問題，讓八點檔「沒有時間進步」，他也笑說：「我太貴也是不演的原因啦！請我一個可以請好幾個年輕人。」但李㼈不排斥女兒李紫嫣演出八點檔，「去磨練一下也滿重要的。」他也澄清，不是因為健康因素，「我身體好得很！」

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲《突破三千米的泳氣》由范逸臣、李紫嫣主演。（圖／泳氣電影提供）

女兒李紫嫣也在片中挑大樑，李㼈說，自在工作時非常嚴肅，「我做事情就要做到最好，很高興的是我跟紫嫣溝通都非常順利，我常跟她分享角色要做的功課，原則上她是一個一點就通的好苗子，所以完全不擔心她的表演會出什麼問題。」更表示不會心疼女兒，「下大便也得拍，演員就是要把最好的效果呈現出來。」

李紫嫣這次將挑戰「視障」角色，她說，「我覺得最困難的部分是培養視障的『直覺』，為了克服這個困難，我會帶眼罩或是閉著眼睛去練習。」對於這次要與爸爸李㼈同台演出，李紫嫣也表示不會有壓力，她說：「爸爸在戲劇方面非常專業，跟他同台很安心，同時也希望自己可以表現得很好！」

▲《突破三千米的泳氣》范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒等卡司。（圖／泳氣電影提供）

▲李㼈（左二）擔任電影《突破三千米的泳氣》製片，女兒李紫嫣（左三）挑大樑演出。（圖／泳氣電影提供）

男主角范逸臣則是對於這次的演出也有特別的體驗，他表示非常期待：「這次的電影有很多角色功課，包括揣摩一個單親爸爸帶小孩的心境、當游泳教練實習跟實練、跟盲人游泳者的互動等，也在練游中首次完成人生的第一次500米游泳。這些都需要花相當實間去磨合跟體驗感受。期待這部電影讓更多人感染到勇氣跟挑戰的美好，還有將台灣美麗的風景傳播到全世界。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

推薦閱讀

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

小S親回應包機！　張蘭直播遭嗆「沒一句實話」反批網友：不怕反噬？

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

大S生前最後對她說3字　賈永婕遭質問「有經徐家同意嗎」正面回應

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」 小S揭後事真相：無法容忍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李㼈, 李紫嫣, 突破三千米的泳氣, 范逸臣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 潔哥嗆「汪小菲渣的徹底」　見他淋雨散步慟喊想大S：噁心
  2. 大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄
  3. 汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友李進良曝他現況：不太好
  4. 演小三遭觀眾寄冥紙詛咒 張家瑋直呼恐怖「祝你早死早超生」
  5. 快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了，讓我的熙媛安息⋯
  6. 小龍女李芷霖IG曬報案單！　「爆討青春費挨酸恐怖情人」再發聲
  7. 「最美星二代」李紫嫣、翁琪兒同框！　國民岳父合體：帶年輕人見世面
  8. 具俊曄不滿汪小菲「裝淒涼淋雨」　難過懇求：讓熙媛安息吧
  9. 快訊／具俊曄發文了！　「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人
  10. 真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366