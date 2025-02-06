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「世界上最愛妳的就是家人」　大小S姊妹情的動人瞬間

記者許逸群／台北報導

小S曾說：「自己最在乎和愛的人就是大S。」娛樂圈兩大女神大S與小S，成長一路伴隨。兩人常常在稱出姊妹愛的故事中流露真情，迎來成家生子、作品發展、生活漸入軌道，姊妹始終相伴。不料，在一家人開心出遊之際，大S因病驟逝，讓親友悲痛不已，其中對小S的影響更是讓人不敢想像。

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲小S與大S的感情外人難以言喻。（圖／翻攝自小S IG）

鏡頭前的小S總是自帶巨星風範、氣場驚人，也能隨時變身搞笑天后。但她說過，實際上自己的工作壓力跟所有人都一樣。她曾接受《ETtoday》訪問時透露，平常只要壓力過大，大S就是她的靠山，「跟我姊分享我有多緊張，她就會跟我講她接下的工作有多可怕。」大S總是能輕易地安撫她的情緒。

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大小S姊妹情深，一路走來留下了無數動人回憶。兩人曾共同主持《娛樂百分百》長達8年、展現絕佳默契與合作。只是在2003年大S因故缺席、留下小S獨自主持。小S在節目中情緒激動，透過鏡頭向姊姊喊話：「世界上最愛妳的人，就是妳的家人。」這段真情流露的畫面成爲觀眾心中的紀念。

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲大小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

另一個令人感動的事件，莫過於小S在懷第一胎時、產檢結果顯示胎兒可能有健康問題。得知此事後，大S向神明請求：「一定要讓妹妹生出一個健康的孩子。如果徐家一定要有一個不健康的孩子，那就讓我來承擔這個結果。」這段姊妹感情讓人無不動心。

僅僅只是鏡頭前的短短幾段故事卻傷感百分。大S的突然離開，對小S而言，這樣的告別無疑是人生中最沉重的時刻，但她仍堅強地面對，並懷抱著對姊姊的愛，讓思念化為回憶。

▲▼大S

▲大S將永遠活在親友的心中。（圖／資料照／攝影中心）

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