陳詩媛掰了樂天1個月「吐真實心聲」！放閃王齊麟：感謝願意並肩同行

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）2024年底答應了奧運金牌羽球國手王齊麟的求婚後，1月證實離開樂天桃猿球團，令粉絲感到不捨。她5日久違PO出與未婚夫的甜蜜照，並吐露了真實心聲，「感謝那些願意與我並肩同行的好夥伴。」

▲陳詩媛吐露感謝心聲。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



照片中，可以看到陳詩媛身穿牛仔外套，搭配灰色百褶短裙，白襪和黑色跟鞋襯托出穠纖合度的雙腿，王齊麟則同樣穿上牛仔勁裝、低頭看著她，眼神超有愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳詩媛久違放閃王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛和王齊麟除了展現超萌身高差，她也有感而發地說，生活本來就是一場冒險，「有時風光明媚有時風雨交加」，慶幸有好夥伴和她並肩同行，「讓我能勇敢面對未知的挑戰。」

▲陳詩媛1月中旬證實離開樂天球團。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



至於不再擔任樂天女孩的真相，陳詩媛日前已解釋她並非主動提出離開球隊，而是在與球團多次討論後，基於雙方的整體規劃與實際考量，共同做出了這一決策，「我沒有自己提出離隊，但雙方在考量過程中有不同想法，是基於我和球團的整體規劃與現實因素而做出的決定。」