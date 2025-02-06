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收視率25%神劇！《模範計程車3》開播時機曝光　李帝勳5人幫回歸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓打擊犯罪神劇《模範計程車》於2023年推出第二季，瞬間最高收視率曾來到25%，創下該年度迷你劇集最高紀錄。劇迷等了2年，電視台SBS於6日宣布好消息，第三季確定於下半年回歸，原班人馬李帝勳、表藝珍、金義聖再度攜手營業「彩虹運輸」計程車行。

▲李帝勳寵粉下跪了　大喊：我不想下班。（圖／優勢力娛樂提供）

▲李帝勳即將帶著新戲《模範計程車3》回歸。（圖／優勢力娛樂提供）

《模範計程車》製作方電視台SBS於6日宣布下半年戲劇播岀行程表，「為了報答觀眾對於前幾季的喜愛，正做足準備，李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍將展現最棒的團體合作」，證實5人幫原班人馬回歸，並預告「今年下半年請多多給予《模範計程車3》關心與期待」。

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事實上，《模範計程車2》收播後，李帝勳便表達了仍想繼續演的意願，「如果可以再跟這個大家庭一起撰寫不同故事就好了」，戲劇自2021年開播第一季，團隊持續展現完美默契，獲得觀眾喜愛。

▲《模範計程車3》下半年播出。（圖／資料照／八大電視提供）

▲《模範計程車3》下半年播出，5人幫回歸。（圖／資料照／八大電視提供）

《模範計程車2》戲劇材結合多起真實犯罪事件，採「以惡制惡」概念代客復仇伸張正義的劇情令觀眾大呼過癮，第一季取材自「N號房事件」的網路性剝削案後續，第二季則以先前轟動全亞洲的「柬埔寨事件」為題材，眾多求職青年遭黑幫誘騙至越南後被迫進行詐騙、博弈等工作，過著慘無人道生不如死的生活，李帝勳接受委託後偽裝成求職者隻身前往越南調查，首播就帶來全國平均收視率12.1%。

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李帝勳, 模範計程車2, 模範計程車3

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