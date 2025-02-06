伊能靜悄點讚汪小菲「深情人設負評」　20年前同框大S畫面曝光！

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現在淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發舊愛張穎穎發布千字文譴責，並酸汪小菲在立深情人設，貼文曝光後掀起兩派討論。今（6）日伊能靜被發現悄悄按讚有關汪小菲故意「立深情人設」的貼文，引起大陸網友熱議。

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▲大S猝逝震驚演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛）

伊能靜因為嫁給男星秦昊，將演藝事業重心轉至大陸，事實上她早年在台灣發展時，跟大S一樣有著白皙皮膚，也都以自己獨有的美容秘方著名，兩人還在2005年一同登上小S、蔡康永主持的《康熙來了》節目，當時的主題還是「文藝女作家」。

▲伊能靜、大S 20年前在節目上同框。（圖／翻攝自YouTube）

在大S傳出離世的消息後，伊能靜第一時間就在微博上悼念對方，貼出一個雙手合十的表情符號，也引起網友留言「真的好不捨」、「不敢相信是真的」，隨後她便沒有對對方離開的事情表達自己的心情與立場。

▲伊能靜第一時間發文悼念大S。（圖／翻攝自微博／伊能靜、笙南）

沒想到近日有網友發現，伊能靜悄悄按讚了幾則貼文，主要都是抨擊「汪小菲立深情人設」的內容，其中一條是男方舊愛張穎穎在粉絲群裡的對話截圖，提到「汪小菲一定會翻車，她（大S）所有的痛苦都是他造成的」。

▲伊能靜點讚汪小菲相關負評。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，伊能靜還點讚了另一則「汪小菲表演型人格」的相關微博，雖沒發聲譴責男方，但以低調的方式表達了自己的立場，而關鍵字「伊能靜點讚汪小菲立深情人設」也火速衝上微博熱搜榜，她這個舉動也被網友大讚「伊能靜勇！」、「她看完是不是想笑」、「我相信伊能靜，也相信大S」。

▲伊能靜點讚汪小菲相關負評。（圖／翻攝自微博）