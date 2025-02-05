大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰今天與家人搭VistaJet私人包機抵達松山機場，事後小S證實已回到家中，並非外傳的在龍巖會館設置靈堂，也不會替姊姊舉辦告別式。大S回台消息低調，最後不是搭乘國航，而是選擇搭VistaJet的私人包機，如今價格也曝光了，根據官網公布價格計算每小時大約需花費11,000美元（約36萬元台幣）起，從日本到台灣粗估至少百萬，價格不菲。

▲大S骨灰搭乘私人包機返台。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

根據《自由時報》報導，大S的骨灰由專屬私人包機VistaJet從東京羽田機場運送回台灣，於今（5）日下午3點多安全抵達台北松山機場。

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大S骨灰由老公具俊曄護送上車，最後直接返家，小S事後也發聲感謝外界關心：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」

▲大S病逝令外界充滿不捨。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）