ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰今天與家人搭VistaJet私人包機抵達松山機場，事後小S證實已回到家中，並非外傳的在龍巖會館設置靈堂，也不會替姊姊舉辦告別式。大S回台消息低調，最後不是搭乘國航，而是選擇搭VistaJet的私人包機，如今價格也曝光了，根據官網公布價格計算每小時大約需花費11,000美元（約36萬元台幣）起，從日本到台灣粗估至少百萬，價格不菲。

▲▼大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S骨灰搭乘私人包機返台。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

根據《自由時報》報導，大S的骨灰由專屬私人包機VistaJet從東京羽田機場運送回台灣，於今（5）日下午3點多安全抵達台北松山機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大S骨灰由老公具俊曄護送上車，最後直接返家，小S事後也發聲感謝外界關心：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」

▲▼大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S病逝令外界充滿不捨。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

推薦閱讀

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家

大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 私人包機, VistaJet

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張穎穎「遇不好的人要止損」！　認學不會示弱：吃過很多虧
  2. 畢書盡過年狂嗑丈母娘的菜　竟完全沒變胖…可能原因曝光
  3. BLACKPINK Jisoo宣布喜訊「3月來台」　強碰柳演錫見面會同天加場
  4. 日女星IG證實老公過世：無法接受！　嫁社長尪2年痛心發聲
  5. 汪小菲來了！　不再淋雨漫步…開車急奔大S家
  6. 六月連發3文悼大S　悲嘆：同年紀的我們句句都懂
  7. 大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」！　具俊曄一路護送愛妻回家
  8. 羅時豐姪子憶父親「十年前日本離世」　提醒骨灰回國必做1事
  9. 大S不辦告別式！生前痛恨過1節日「曾警告小S」　網秒懂：很符合她個性
  10. 大S昔寫信感性告白女兒！　「願用生命保護妳」網看哭

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366