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被傳是大S、具俊曄媒人　蘇慧倫親揭真相...惋惜：怎麼會這樣

記者蔡琛儀／台北報導

藝人大S（徐熙媛）2日病逝日本，享年48歲，消息震驚演藝圈；過去曾傳出具俊曄20多年前在蘇慧倫演唱會上擔任嘉賓，當時大S就坐在台下欣賞，對他一見鐘情，因此牽起兩人的情緣，今（5日）蘇慧倫出席電台活動受訪，被問到此事坦言：「我知道的好像真的不是這樣，真的沒有私交。」

▲hito大台柱蘇慧倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇慧倫對於人生目前看很開。（圖／記者林敬旻攝）

不過對於大S猝逝，蘇慧倫惋惜地說：「但因為大家在同一個行業裡面，難免覺得怎麼會（這樣），就很突然。」也盼大S的家人朋友節哀，好好照顧自己。

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這次將推出的新專輯《輕重Aftersun》，蘇慧倫以說書人角色在講述不論是誰都在遭遇的生命選擇，她被問到經過歲月的歷鍊是否已看淡生死？坦然自己確實是這樣，「但很難的是，對於死亡不是真的能跟它面對面，所以我也不知道遇到當下會是什麼心情。」

▲hito大台柱蘇慧倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇慧倫提筆寫下「惜」字。（圖／記者林敬旻攝）

恰好與她這次新歌中，有一句歌詞「人生不知道『意外』跟『明天』誰先到」的心境符合，蘇慧倫被問到目前有何想完成，但未完成的事物？她笑說：「我覺得是給自己的期許，我練習的更多是現在，我們只能好好的在當下去做好現在做的事情。」是否有想預先交代身後事？她坦言：「我覺得好像很容易引發一些恐慌，就看每個人怎麼想，沒有這個想法也沒關係。」

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