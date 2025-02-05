賀一航兒子「幫《黑澀會》老婆洗內褲」！媽目睹怒罵：男人不該做這事

記者潘慧中／綜合報導

星二代曾治豪是賀一航的兒子，2023年8月證實和初代《我愛黑澀會》美眉Meggy結婚後，不時會分享家庭生活。他日前便上節目坦承，曾因為幫老婆洗內褲被媽媽罵「男人不應該去做這樣的事情」！

▲曾治豪被媽媽目睹幫老婆洗內褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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曾治豪在《11點熱吵店》透露剛結婚時，曾貼心地幫Meggy洗貼身衣物，不拘小節的他卻直接全部丟進去，讓老婆氣喊：「曾先生！你怎麼可以把我的內衣褲洗到變這樣子？你到底懂不懂怎麼洗？」

▲曾治豪一開始很不會洗貼身衣物。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



因此，Meggy後來過生日時，曾許願「希望先生可以學會幫我洗我的貼身衣物」，想看到曾治豪幫忙分擔家事的一面。於是，曾治豪上網搜尋了清潔貼身衣物的秘訣，並立刻付諸行動。

沒想到，曾治豪幫Meggy清洗貼身衣物的過程剛好被媽媽目睹，媽媽忍不住質問：「為什麼Meggy的內褲是你在洗？男人不應該去做這樣的事情！這個事情應該是女孩子要清洗自己的貼身衣物。」

▲曾治豪聽完媽媽說的話後很生氣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，曾治豪當下其實很生氣，「想說不然妳把內褲脫下來，我也幫妳洗好了」，不知道媽媽發火的原因，但最後只能用大毛巾包著自己和Meggy的貼身衣物去廁所洗，老婆也偶爾會幫他洗內褲，「是互相的。」

▲曾治豪不知道媽媽發火的原因。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）