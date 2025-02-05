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2NE1 DARA驚喜曬超萌高雄小物　IG中文拜年喊話：要再邀請我

▲▼ 2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物，中文拜年喊話：要再邀請我。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

韓國傳奇天團2NE1成員SANDARA PARK今（5）日在個人Instagram發文感謝高雄跨年晚會的邀請，還特別展示市長陳其邁致贈的韓文小卡、可愛的高雄熊周邊小物、蜜柑站長御守及柑橘金磚等高雄專屬伴手禮。她並用中文寫下，「希望很快能再有機會回到高雄，再跟大家聚聚！請記得要再邀請我哦！」讓粉絲相當驚喜。

DARA今天在IG上傳多張去年來高雄跨年的晚會及彩排美照，並用中文寫下，「今年我是在台灣高雄過新年的，很特别，因為也是我第一次去高雄。非常感謝被邀請參加2025高雄跨年晚會，給了我一次驚喜的體驗。希望很快能再有機會回到高雄再跟大家聚聚！請記得要再邀請我哦！祝大家春節快樂身體健康萬事如意！」

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▲▼ 2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物，中文拜年喊話：要再邀請我。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物，中文拜年喊話：要再邀請我。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物，中文拜年喊話：要再邀請我。（圖／記者賴文萱翻攝）

不僅如此，DARA還曬出陳其邁致贈的韓文小卡及高雄熊周邊等高雄專屬小物，讓粉絲看見後相當驚喜，紛紛湧入留言「中文....嗎?!我沒看錯吧QQ」、「很高興Dara與我們一起跨年 真的好棒的回憶！」、「Dara下次再來台灣高雄這邊玩！」、「Hope you can come to Kaohsiung with 2ne1’s members next time」充分展現台灣粉絲的熱情。

2025高雄跨年晚會首度邀請DARA登台演出，DARA也將台灣跨年首秀獻給高雄，當天她身穿紅黑色戰袍震撼登場，帶來3.9億次點擊的經典神曲《I Am The Best》和《Go Away》等多首代表作。

她更加碼演唱中文抒情歌曲《你要的愛》，全場氣氛如癡如醉，SANDARA PARK展現女王級的舞台魅力，為全台觀眾帶來一個美好難忘的跨年夜。

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關鍵字

韓國, 2NE1, SANDARAPARK, 高雄, 跨年

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