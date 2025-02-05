大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼娛樂圈！沒想到，最近網路瘋傳一張她生前在飛機上與粉絲的「最後合照」，令人揪心，但事後有不少粉絲急忙澄清這其實是3年前的畫面。

►更多【大S過世】相關新聞

▲大S被瘋傳在飛機上與粉絲的「最後合照」。（圖／翻攝自小紅書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到大S紮起長髮，氣色看起來很好。她當時身穿淺咖色長大衣，相當映襯她的白皙膚色，還剛好呼應她的雪靴顏色，下半身搭配牛仔褲，率性又不失時尚。

▲▼汪小菲其實站在大S旁邊等待。（圖／翻攝自小紅書）



大S當時在機艙裡親切地和女粉絲合照，完全沒有偽裝，對方離開前，她還微笑點頭示意。未料，這些畫面最近被部分網友聲稱是她和粉絲的「最後合照」，但影片看到最後就能發現前夫汪小菲站在旁邊，其實這是3年多前的畫面。

▲大S微笑目送粉絲離開。（圖／翻攝自小紅書）



事實上大S猝逝後，汪小菲3日傍晚便從泰國緊急飛抵台灣；至於具俊曄和小S的後續動向，小S經紀人4日表示，「由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！」