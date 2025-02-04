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汪小菲現任妻Mandy淚崩！　揭他狀態「瀕臨崩潰」求情：不要網暴

得知前妻大S病逝後，汪小菲昨（3日）立馬帶著現任妻子Mandy急奔台灣。（圖／翻攝畫面）

▲得知前妻大S病逝後，汪小菲昨（3日）立馬帶著現任妻子Mandy急奔台灣。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）意外於日本病逝後，前夫汪小菲昨（3日）也立馬與現任妻子Mandy（馬筱梅）急奔台灣，不過網路上卻傳出撻伐聲浪，砲轟他「裝深情」、「蹭熱度」。對此，Mandy也忍不住出聲為丈夫叫屈，直呼「求你們停止網暴」。

得知前妻噩耗後，汪小菲不僅火速將社群大頭貼照片，換成全黑頭像，不久又換成與女兒的合照，昨天趕抵台灣時，他更是明顯哭腫了眼，神情憔悴地對著鏡頭鞠躬，懇求大家「多說她(大S)一些好話」。

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不過網友不買單，紛紛開酸「當初離婚後說大S最多壞話就是你...」、「婚內出軌男，有什麼資格裝深情，別再蹭熱度」、「剛好就好了真的別再消費她了」、「不要作秀了老汪！都什麼時候了還要蹭！」、「說最多大S壞話的就是他，還在那演。」

對此，汪小菲妻子Mandy接受《中時新聞網》訪問時，聲淚俱下表示，面對前妻突如其來的離世，汪小菲已經十分難過了，狀態也瀕臨崩潰，但卻還要承受網友的言語霸凌，讓她超心疼，直呼「我懇求你們，不要對任何人網暴，如果今天有什麼事情，你們衝著我來，你們罵我，但不要對我老公和兩個孩子還有過世的人。」希望大家能停止謾罵，多留一些空間給丈夫，並強調所有發言都與汪小菲無關。

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周刊王, 大S, 徐熙媛, 汪小菲, Mandy, 馬筱梅

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