ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林依晨「20歲就開始寫遺囑」　親揭起因：其實很危險的

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林依晨出道23年，在2014年嫁給圈外男友林于超，目前育有一個女兒。她近來參加節目《太陽市集》，坦言早在20歲出頭時，就開始寫遺囑，並且前陣子才剛進行更新。

▲▼林依晨「20歲就開始寫遺囑」親揭起因：很危險。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

▲林依晨出道時還未滿20歲。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

林依晨表示，當時拍了不少古裝戲，其中有許多吊鋼絲的戲份，經常需要吊到四、五層樓高，且完全依賴工作人員手拉鋼絲的力量，讓她覺得非常危險，「所以就覺得不行，我有些事情沒有好好地說或交代，好像應該寫一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林依晨「20歲就開始寫遺囑」親揭起因：很危險。（圖／翻攝自微博）

▲▼林依晨透露自己從20幾歲就開始寫遺囑。（圖／翻攝自微博）

▲▼林依晨「20歲就開始寫遺囑」親揭起因：很危險。（圖／翻攝自微博）

▲▼林依晨「20歲就開始寫遺囑」親揭起因：很危險。（圖／翻攝自微博）

林依晨提到，最初寫遺囑時，她只是單純地考慮資產分配，但現在她已經把它改名為「愛的分配」。她解釋說，這份遺囑中包含了感謝、欣賞和一些小建議，特別是對孩子的未來指引，「然後我都覺得，好像那一本東西可以再加上一些相冊，或者是我再把一些USB加進去。目前還是文字，但我現在想要加上照片跟影片，讓它變成是一個充滿愛的回憶的。」

林依晨透露，這份遺囑的對象包括她的經紀人、父母、公婆、助理、好友、伴侶、孩子以及粉絲，範圍相當廣泛。當主持人問到寫完遺囑是否讓她感到更踏實時，林依晨回答說，比起踏實，更多的是讓自己意識到還有什麼事情可以做，或沒做到，「因為你就沒有辦法再來一次，所以你什麼還沒做，你趕快做吧。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

推薦閱讀

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光　節目發聲證實：我們一直都在

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

小S痛失大S難走出！　《小姐不熙娣》開工恐生變「電視台回應了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言：她要知道我最後幾分鐘

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！　來台失神3舉動網看傻：現任算什麼

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台…遺憾日本火化

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！　S媽傳今先回台灣

大S遭黑范夫妻傳染？　網列時序質疑：得流感還聚餐！

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！　搭2航空「骨灰可登機」護送回台

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林依晨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出：痛苦都他造成的
  2. 曹西平批「藝人走了還被八卦」　難接受大S流感猝逝：嚇到
  3. 大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信
  4. 林依晨「20歲就開始寫遺囑」　親揭起因：其實很危險的
  5. 牽線大S、具俊曄戀情當媒人　徐懷鈺忍1天悲痛發聲
  6. 賈永婕曬最愛合照：非常想念大S！　挨酸愛蹭急上火線反擊
  7. 日女星夫婦送醫「社長尪死亡原因曝」　2年前進軍中國疑成導火線
  8. 恭喜！前女團隊長無預警宣布結婚　團體解散7年世紀合體了
  9. 汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼：別再耍猴戲
  10. S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」！　揭大S治喪最新情況

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366