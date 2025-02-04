林依晨「20歲就開始寫遺囑」　親揭起因：其實很危險的

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林依晨出道23年，在2014年嫁給圈外男友林于超，目前育有一個女兒。她近來參加節目《太陽市集》，坦言早在20歲出頭時，就開始寫遺囑，並且前陣子才剛進行更新。

▲林依晨出道時還未滿20歲。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

林依晨表示，當時拍了不少古裝戲，其中有許多吊鋼絲的戲份，經常需要吊到四、五層樓高，且完全依賴工作人員手拉鋼絲的力量，讓她覺得非常危險，「所以就覺得不行，我有些事情沒有好好地說或交代，好像應該寫一下。」

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▲▼林依晨透露自己從20幾歲就開始寫遺囑。（圖／翻攝自微博）

林依晨提到，最初寫遺囑時，她只是單純地考慮資產分配，但現在她已經把它改名為「愛的分配」。她解釋說，這份遺囑中包含了感謝、欣賞和一些小建議，特別是對孩子的未來指引，「然後我都覺得，好像那一本東西可以再加上一些相冊，或者是我再把一些USB加進去。目前還是文字，但我現在想要加上照片跟影片，讓它變成是一個充滿愛的回憶的。」

林依晨透露，這份遺囑的對象包括她的經紀人、父母、公婆、助理、好友、伴侶、孩子以及粉絲，範圍相當廣泛。當主持人問到寫完遺囑是否讓她感到更踏實時，林依晨回答說，比起踏實，更多的是讓自己意識到還有什麼事情可以做，或沒做到，「因為你就沒有辦法再來一次，所以你什麼還沒做，你趕快做吧。」