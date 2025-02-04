美女主播昔「得流感送醫急救」　不捨大S病逝悲嘆：很感傷

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，消息曝光後除了震驚各界，同時也引發大眾對於流感的討論及關注。為此，前主播張宇就在臉書發文分享自己過往得流感住院的不適經歷，同時也對於大S的早逝表達不捨，「很感傷女星大S的離開，也想起自己那一年得過的A流。」

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▲張宇不捨大S離世。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

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張宇回顧自己在2016年時因小病忽視導致病情加重，最終送急診才被診斷出A型流感並住院治療兩週。她描述當時的病況極為嚴重，給醫生照X光時發現肺部出現嚴重浸潤，且白血球指出超高。為此她形容自己幾乎是死裡逃生，這次經歷不只讓她對A型流感有了深刻的恐懼，也讓她體會到健康的重要，「從此我聽到A流都會抖！」

張宇進一步反思生病對她人生觀造成的影響。她透露在住院期間，不得不暫時離開主播台，這讓她意識到任何工作都不是不可替代的，也促使她思考如何活出更有意義的人生。張宇提到，經過這次生病，讓她決定要過一個不造業、不欠人，且不說人是非的人生，「凡沒緣分的，要抱著善意好好說再見。」

▲張宇透露得A流的經歷。（圖／翻攝自Facebook／張宇）



最後，張宇在文末表達對大S的敬佩，稱讚她的敢愛敢恨及在面對感情結束時仍能保持風度。她提到，有次在後台偶遇大S的老公具俊曄，當下就明顯感受到對方對大S深厚的愛。為此，張宇認為大S的生活態度展現真正的自由與勇敢，並對她生命的最後幾年能夠找到幸福感到欣慰，「在人生最後幾年能幸福一回，真的也很替妳開心呢 ，謝謝妳帶給這個世界的一切。」