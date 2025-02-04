汪小菲才慟喊大S「老婆我好想你」！　又失控發言：死的人應該是我

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，不幸在日本猝逝，享年48歲。前夫汪小菲立刻搭飛機來台，現身機場時雙眼明顯泛紅，事後返回信義區豪宅，過半小時又獨自淋雨出門散步。4日他被抓包在過去和大S上的節目影片底下留言，慟喊大S：「老婆我好想你。」沒想到又失控表示：「死的人應該是我。」一番言論，讓網友直呼看不明白。

▲汪小菲聽聞大S過世昨天抵台。（圖／翻攝自臉書、桃園機場記者聯誼會提供）

汪小菲在得知大S死訊後，第一時間先將抖音頭貼換成黑照，立馬和現任老婆馬筱梅飛來台灣，一下飛機眼眶含淚，懇求媒體多寫點大S的好話，並90度鞠躬。隨後回信義區豪宅，過半小時又獨自淋雨出門散步，頭髮都被雨水淋溼，全程不發一語，表情憔悴又哀傷。

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▲▼汪小菲昨回豪宅後又出門淋雨 。（圖／攝影中心攝）

4日被網友發現他在和大S一起上的陸綜《幸福三重奏》影片底下先是寫道：「老婆，我好想你。」沒多久刪文重新留言：「我好想你。」但過一會又再度刪除，又失控表示：「死的人應該是我。」。截圖立刻被網友PO網引發熱議，不少人直言：「現任老婆看到了怎麼想？」此舉也衝上熱搜冠軍。

▲汪小菲疑似又失控發文。（圖／翻攝自微博）



