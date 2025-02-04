吳宗憲曝大S猝逝1巧合　「凌晨就知死訊」睡不好：悶在心裡沒講

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，許多藝人得知死訊後都紛紛發聲哀悼，過去曾一同主持節目《我猜我猜我猜猜猜》的吳宗憲也在IG上傳短片，透露大S死訊被證實前就有聽聞噩耗，並表示因為女兒最近也到日本旅遊，恰巧與大S搭同班飛機，同時也坦言，這個情況讓他將兩件事聯想在一起，因此感到內心壓抑且不安。

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▲吳宗憲對於大S早逝感到不捨。（圖／翻攝自Instagram／jacky_wu60）

影片中，吳宗憲表達他對大S猝逝的哀悼之情。吳宗憲回憶，他是在2月3日的凌晨時，從一位日本朋友那裡得知這一噩耗。為此他坦言，當時由於沒有得到當事人或其家屬的確認，所以他選擇不對外公開評論，儘管有許多媒體詢問他相關情況。

▲吳宗憲透露女兒去日本跟大S同班飛機。（圖／翻攝自Instagram／jacky_wu60）

吳宗憲表示，在得知大S確定過世的消息後，他感到非常難過，且對於大S年紀輕輕就離世表示哀悼，並用「天妒紅顏」來形容她的早逝。此外，吳宗憲提到，他與大S過去一同主持節目，曾是《我猜我猜我猜猜猜》中長達十多年的同事，因此對她的去世感到格外心痛。他希望大S能夠安息，並在心中為她祈禱，祝福她一路好走。