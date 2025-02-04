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帶病聚會傳染大S？陳建州IG被灌爆　網挖3年前「黑歷史」狂酸

陳建州（左起）、Melody、小S、范瑋琪（右起）、具俊曄、大S上月在王偉忠女兒歸寧宴上相見歡。（翻攝陳建州IG）

▲黑范夫妻得流感後還出席王偉忠女兒歸寧家宴，跟大小S等人合影。（翻攝陳建州IG）

圖文／鏡週刊

大S （徐熙媛）赴日旅遊因染流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚各界。有網友在社群網站列出感染時序、接觸史，疑似與「黑范夫妻」陳建州、范瑋琪有密切關連。消息曝光後，陳建州IG遭灌爆，大批網友痛批夫妻倆生病仍外出很自私，他們3年前的「黑歷史」也遭挖出，引發熱議。

一名網友昨（3日）在Threads發文，列出時序：1月22日，范瑋琪在IG貼出雙胞胎兒子得A型流感住院照，指黑人也感冒「全家都病懨懨的」。1月25日，黑范夫妻參加王偉忠女兒婚禮，與大S開心合照。1月29日，大S出現咳嗽症狀。2月2日，大S因流感併發肺炎病逝。原PO寫道：「然後潛伏期剛好3~5天，所以…？？」貼文至今破4.8萬人按讚。

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網友列出時序，引發討論。（翻攝Threads）

▲網友列出時序，引發討論。（翻攝Threads）

另一名網友今（4日）在Threads發文表示，「黑人陳建州被網友灌爆了，全家得流感還參加聚會」。下方有人貼出2021年，王力宏涉違反防疫規定，與黑范夫妻等人聚會的相關資訊，狂酸：「這兩個武漢肺炎時就這樣了。」

網友指出，王力宏2021年涉嫌違反防疫規定，與黑人、范瑋琪等人聚會。（翻攝Threads）

▲網友指出，王力宏2021年涉嫌違反防疫規定，與黑人、范瑋琪等人聚會。（翻攝Threads）

陳建州上月26日在IG分享與大S喝喜酒的貼文，隨著憾事發生，如今引來大批網友砲轟，「為什麼自己全家流感還要出門聚會？」「流感還不戴口罩」、「范范1/22說孩子染A流住院，黑人也感冒了，那為什麼還參加聚會？」「不管你有沒有症狀 家裡有人得流感 你出門在外也請戴口罩 好嗎」、「根本可以合理懷疑大S是被你們家傳染的耶」、「你們夫妻下次po自拍應該會在大S告別式吧」，讓形象已經夠差的二人，爭議事件再添一樁。


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