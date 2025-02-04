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最愛的人是大S！小S曾深情告白：懷疑我們是前世情人

小S與大S（左）一起在演藝圈中闖蕩，姐妹情深。（圖／小S臉書）

▲小S與大S（左）一起在演藝圈中闖蕩，姐妹情深。（圖／小S臉書）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）春節與家人到日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎病逝，享年48歲。大S與妹妹小S（徐熙娣）姐妹情深，小S過往曾在節目上告白大S，「全世界我好像最在乎跟最愛的人竟然是妳」，一席話讓兩人感動到淚崩。

2017年小S主持陸綜《姐姐好餓》第二季，首集請來大S和汪小菲上節目，小S在節目中對姊姊告白，她說每次拍哭戲時都會打給大S，「因為我發現，全世界我好像最在乎跟最愛的人竟然是妳。我已經有小孩，我已經有老公，我有公婆，我也有媽媽，可是為什麼妳總是會讓我特別的揪心。」

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對此，大S反問：「所以我是一個讓妳擔心的人？」小S解釋：「妳讓我擔心，是因為妳很喜歡裝堅強。但是我真的很愛妳，我懷疑我們倆前世是情人，或是夫妻，不然我也不知道為什麼，我們兩個的愛會深成這樣。我愛妳。」

大S則表示，在她眼中小S是個很完美的女人，「因為我覺得很有勇氣，妳敢自己出來，闖出一片天。然後，妳還是很善良，不管這個世界上的人怎麼對待妳，總之我覺得妳就是一個完美的一個人。」說到一半大S忍不住潸然淚下，小S也為之動容，不禁詢問：「我有那麼好嗎？」大S則用力點頭，「只是妳自己不知道。」

大S（右）曾上小S節目互相深情告白。（圖／愛奇藝台灣提供）

▲大S（右）曾上小S節目互相深情告白。（圖／愛奇藝台灣提供）

大S於2日傳出病逝消息，3日媒體們詢問S幫的人無果，最後小S透過經紀人發出聲明證實，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」
 

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