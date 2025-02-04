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日媒關注大S流感猝逝！陸客吐不安…日網反指「觀光客多又不戴口罩」

記者陳芊秀／綜合報導

女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日旅遊，因患流感併發肺炎逝世，享年48歲。由於日本近期流感大爆發，她的離世消息日媒也開始關注，當地的華人觀光客受訪坦言很擔心，新聞留言區也湧入另一種批評聲「觀光客戴口罩比例比日本人還低」。

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▲▼大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛因流感併發肺炎在日本猝逝。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼日媒關注大S流感猝逝。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN、YouTube）

▲大S猝逝消息一度是YAHOO JAPAN國際新聞點擊量排行第一。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN）

據日本富士電視台《FNN》報導，台灣人氣女星徐熙媛在春節期間來日本旅行時，因流感併發肺炎離世，離世消息席捲大陸熱搜，央視也進行報導。電視台在東京淺草街訪華人觀光客，台灣旅客對噩耗表示震驚、遺憾，另外大陸觀光客表示「我們現在也在日本，也擔心小孩的身體狀況」，電視台報導了陸網對日本醫療體制與流感威脅的討論，該則報導認為原因是提及網友不知大S以發展成肺炎，而「流感」一詞先被報導的結果。

▲▼日媒關注大S流感猝逝。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN、YouTube）

▲電視台街訪，台灣觀光客對大S猝逝表示震驚。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼日媒關注大S流感猝逝。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN、YouTube）

▲正在遊日的大陸觀光客表示，對孩子身體狀況感到擔憂。（圖／翻攝自YouTube）

大S逝世消息於3日已有多家日本媒體報導，一度是國際新聞點擊量排行第一，網友在YAHOO JAPAN新聞留言區討論激烈。有網友直指外國觀光客戴口罩比例比日本人還低，直言「想拜託他們戴口罩」、「外國觀光客不戴口罩的比例很高。日本的醫療比中國還差？ 那麼請不要來。而且藥妝店的偷竊問題也變得非常嚴重了。」有人見觀光客街訪表示擔心孩子身體，留言道「那奉勸在自己國內旅遊。無論在哪裡，容易感染流感的人都會被傳染，這種說法給人的感覺好像是因為在日本才導致了這種情況，這語氣似乎有些誤解」。

另外也有人認為，在最冷的時期到海外旅遊要多加注意，「在日本也有因藥品短缺無法住院的情況發生。出發前要多了解當地的醫療狀況，鄉鎮診所有很多無法用英語溝通的」。

▲▼日媒關注大S流感猝逝。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN、YouTube）

▲▼日媒關注大S流感猝逝。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN、YouTube）

▲日網留言踴躍，提及觀光客戴口罩問題。（圖／翻攝自YAHOO JAPAN）

還有網友留言提到：「今天搭電車，旁邊坐了一位看起來像是台灣人的乘客，他一直在看的影片，繁體中文字幕像是寫著『日本的醫療未能正常運作導致死亡』之類的。不清楚實際情況，但希望這不會讓人對日本產生不好的印象。」、「在其他報導有提到在台灣出發時就已經身體不適。由於流感的潛伏期非常短，可能是在日本感染的，但聽說有人因此大肆宣揚日本流感的毒性強，這讓人感到有些遺憾」、「最近來日本的觀光客遭遇的醫療問題讓人感到擔憂」。

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