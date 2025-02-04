醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！　生死關頭沒離開醫院半步

圖文／鏡週刊

2日晚間就有日本網友在臉書影射疑似大S病逝消息，掀起大批網民議論，直到3日中午，小S才透過經紀人證實回應說，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊（大S乳名）～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

▲2018年，小S（右2）曾上大S（左2）主持的騰訊網路節目《Beauty小姐》。（翻攝自騰訊視頻Beauty小姐官微）

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據悉，一向與大S感情深厚，並相當崇拜她的小S，在姐姐生死存亡關頭之際，一直沒離開醫院半步，直到當地醫生宣布對大S急救無效時，小S無法接受姊姊死訊，當場在醫院哭到癱軟在地。

▲大S（左）婚後大量減少主持工作，2011年曾代班和陳漢典（右）主持《康熙來了》。（東方IC）

1994年，17歲的大S與妹妹小S共組雙人女子團體「S.O.S」出道，2人在演藝圈至今30年，一同走過風風雨雨，小S遭黃子佼劈腿、曾寶儀背叛，在《娛樂百分百》痛哭失聲，大S因和具俊曄傳情遭對方公司和粉絲抵制，委屈在節目上落淚，每每都是姐妹相互打氣、扶持，從年輕氣盛到如今為人母，姐妹倆永遠是彼此最大的支柱。

▲大S曾和何潤東（右）合作《泡沫之夏》，何潤東聞訊表示，「謝謝她曾在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品。」（東方IC）

大S曾親手寫詞《姊妹情深》，為她和小S的手足情留下永遠的紀念，「經過了一段精采的生活，心中感到有些失落，失去了真心的朋友，失去一些自由，有你始終陪伴我左右，經過了一段疲憊的生活，實現了心中的美夢，你和我努力的成果，換來一片天空，所有的眼淚讓它隨風飄走，睜開眼所有的掌聲，圍繞著我們心中多感動，永遠不會忘記這一切，你是我最好的朋友，徐熙媛 徐熙娣 最親愛的姐妹，不怕苦不怕難緊握了雙手，未來要走的路，也許會有些辛苦，我們絕不能回頭。」



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