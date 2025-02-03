陸網嘆大S人生最大失敗「嫁給汪小菲」！昔談生死離別1句話惹淚

▲不少大陸網友認為，大S人生最大失敗就是嫁給汪小菲。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

48歲女星大S（徐熙媛）春節與家人們到日本旅遊，近日卻被爆料已病逝日本，今（3）日小S（徐熙娣）透過經紀人證實，大S因流感併發肺炎於日本驟逝，震驚兩岸三地。大S在大陸相當有知名度，她死訊相關話題在微博掀熱議，有不少網友感嘆她人生最大的失敗就是就給汪小菲；另外有人挖出大S昔日談論生死離別話題，她早說過「每一天當作是最後一天來過」，看哭大批網友。

大S在日本病逝的消息，立刻在兩岸三地引發討論，相關話題更在微博熱搜霸榜，還有許多與大S合作過的藝人紛紛發聲哀悼。有一名粉絲超過21萬的微博主發文，稱「大S這輩子最大的失敗就是嫁給了汪小菲這個惡心的男人」，批評汪小菲和張蘭動不動拿大S炒作、消費大S，身體本來就不好的大S，屢經各種波折，哪裡受得了；且感慨大S與汪小菲結婚前，演藝事業如日中天，生活也順遂，可惜最後遇人不淑。

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除此之外，有不少大陸網友挖出大S在2019年錄製真人秀《我們長大了》，曾聊到有關生死離別的話題，透露自己與小S感情有多好，在自己傷心、生氣或是快崩潰的時候，她在專屬小空間內化後，就會打電話給小S，讓她知道自己剛剛經歷一個心情轉折，「就是不管怎麼樣，她知道我人生最後的、最後的那前幾分鐘在幹嘛，她要知道，因為我每一天都當作是最後一天來過」。

▲大S和小S姊妹情深。（圖／CTWANT資料照）

而大S被問及從何時把每天當作最後一天來過，她也大方回應，「我生完孩子之後，有幾次差一點回不來，尤其生第二胎之後，就是鬼門關前走了一回，所以我就開始有這個習慣」。

因此在大S驟逝後，她過去許多節目片段都被挖出討論，令不少大陸網友很不捨，留言悼念，「一路好走」、「那麽熱烈綻放的一個人，突然離開了，願安息」、「美麗勇敢的大S，願妳來生幸福，所遇皆良人」。

小S經紀人代小S向媒體發聲明，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」

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