譚艾珍憶「大S生前暖舉像菩薩」　錯愕死訊不捨發聲：太意外！

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在春節赴日旅遊期間，因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，資深藝人譚艾珍也在臉書發文表達錯愕，並回顧與大S合作的經驗及其對動保事業的貢獻，形容對方過往的暖舉猶如菩薩，同時也感嘆：「今天真的是太意外了！」

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▲大S病逝東京。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

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譚艾珍回憶起30年前，當時正致力於動物保護法的推動與反對遺棄動物的活動，並指出大S當時不只響應動保志工的期盼，還積極號召包括小S和阿雅在內等眾多演藝圈好朋友參與相關活動。她透露，大S曾經向她承諾，任何保護動物的活動，都可以找她聯絡相關人士參與，而這份對動物深刻的愛與關懷，最終也讓大S選擇成為素食者。

譚艾珍提到，大S對動保事業的善舉完全符合她一貫的愛心與責任感，並對她的早逝表達深切的不捨。她認為雖然大S離世尚年輕，但幸好未曾長時間受病痛折磨，生命得以在安詳中圓滿。最後，譚艾珍代表當年所有參與動保活動的人士，以及曾被救助的流浪狗與貓，向大S表達深深的感激。她認為，大S的行動和精神將永遠激勵後人，繼續為動保事業努力。

▲譚艾珍震驚大S猝逝。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

此外，有知情人士透露，大S在1月29日和家人前往日本家族旅遊，儘管在出發前已感身體不適，但她仍堅持與家人同行，一行人最初的行程包含到箱根泡溫泉。不幸的是，1月31日晚上，大S的病情突然惡化，隨即被送往急診，並於2月1日被轉送至東京的一家醫院。然而，她的病況仍未見好轉，直到2月2日早上，大S再度前往醫院，最終因病情嚴重而宣告不治。