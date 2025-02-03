王心恬1月飛日本…提醒同團明星流感嚴重「全隊沒人中鏢」秘訣曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星王心恬是凱渥名模，跨界當主持人、還開創香氛品牌，以37歲年紀考上政治大學EMBA文科資創組，展開多重斜槓人生。而她3日出席凱渥娛樂開工，穿著紅色上衣喜慶現身，透露自己即將到日本考取滑雪教練證照，生活相當多采多姿。

▲王心恬出席2025凱渥開工。（圖／記者周宸亘攝）

王心恬熱愛滑雪，1月時跟王子（邱勝翊）等一眾藝人好友到日本滑雪，當時知道當地流感嚴重，所以看到友人較無警覺性時，還忍不住出言提醒「這邊流感很嚴重」，所以大家在搭乘大眾交通工具或是密閉空間時都努力把口罩戴緊緊，且勤洗手，所以沒有人中鏢。

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▲王心恬1月與藝人好友到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

不僅如此，王心恬還透露開工之後過幾天，還會飛到日本考取滑雪教練的證照，坦言這幾天會趕快去打流感疫苗，增加自身的抵抗力。另外，王心恬更透露3月還會飛到瑞士去滑雪，幸運的是這一趟的機票、飯店都不需要自己負擔。

▲王心恬1月與藝人好友到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）

原來，王心恬日前到上海參加瑞士觀光局的座談會，當時有舉辦抽獎，獎項是免費的機票、住宿、火車、滑雪費用全包，原先抽到的人剛好離場，於是再抽一次便抽中她，讓她開心直呼「以前從來沒有中過大獎，沒想到抽到我」。

▲王心恬1月與藝人好友到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／candywang7446）