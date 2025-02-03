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小S忍痛處理大S後事！　「逼自己想念」：祂在天堂，才覺得我們沒忘記

記者田暐瑋／綜合報導

女星大S （徐熙媛）3日被證實因流感併發肺炎離世，享年48歲，小S強忍喪姊之痛，透過經紀人悲慟發聲明：「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴。」字句間流露深厚姊妹情誼，她曾在節目上說：「人走了，你應該時時刻刻逼自己想念他。」才能讓已故的人知道自己沒有被忘記。

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大小S姊妹情誼深厚，如今天人永隔，令人不勝唏噓，姊妹倆過去多次分享生死觀，提到已故的人，小S曾表示：「人走了，你不能刻意為怕自己難過，然後就故意避開，你應該時時刻刻逼自己想念祂，這樣祂在天堂，才會覺得我們沒忘記祂。」

▲大小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

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▲大小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

不只小S，向來敢愛敢恨的大S對生死相當淡然，2018年接受《ELLE》雜誌專訪時，曾分享在生產第二胎時的生死關頭，當時因身體狀況特殊，醫生不敢貿然使用止痛藥，導致她承受了長達10天的劇痛，期間多次昏迷，即使在如此危急的情況下，大S醒來後首先關心的卻是孩子的安危，這份母愛令人動容。

這段與死神搏鬥的經歷，讓大S對生命有了更深刻的體悟，她坦言：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」如今證實猝逝噩耗，更讓網友相當不捨，小S更以「感恩這輩子能成為她的姊妹」，表達對姊姊的不捨與思念。

▲大小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲大小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）
  

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄

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