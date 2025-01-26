記者劉宛欣／綜合報導

藝人亞美將（鄧莉穎）從綜藝節目《女人我最大》班底發跡，4年前嫁給泰國老公，經常會在臉書分享關於異國婚心得及泰國當地文化。時隔多年，她於25日開心在臉書宣布終於與老公在台灣登記，兩人特地挑在她1月24日生日當天登記，還自嘲「連我自己都覺得結個婚搞那麼久」。

▲亞美將開心透露終於在台灣結婚登記的消息。（圖／翻攝自亞美將臉書）

亞美將與老公疫情前就在泰國登記了，不料登記沒多久就遇到疫情，疫情後解封也因為要照顧寶貝老犬而不敢出遠門，種種因素導致登記延後，所幸兩人都對此不急躁很有耐心，直到2024年下半年才開始跑泰國送件流程，坦言一開始被承辦的工作人員困擾地指出「你們從2020年到現在才來辦⋯。」所以必須重新查看收據證明，變得比較麻煩。

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▲亞美將老公跟她姓。（圖／翻攝自亞美將臉書）

此外，亞美將也指出兩人沒有很多時間來回台泰兩地跑流程，都必須等老公在台灣的中文課結束後才能飛回泰國再交件續辦。夫妻倆12月在泰國辦好結婚面試，但文件一直在泰國，她本不知道必須要請泰國家人把通過結婚面試的文件寄來台灣，收到文件後才發現上面寫著「限期」在台灣要辦完登記，否則會有罰款。

直到上個禮拜，亞美將才趕快找翻譯及民間公證人處理文件，文件在這週完成了，小倆口便開心地拿著文件去辦理登記，剛好又是在她生日當天，仔細一看老公的台灣名字「鄧以文」是跟她姓，她對此也表示「無禁無忌，就當作我媽多一個兒子啦」。