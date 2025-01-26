68歲陳美鳳年前不慎慘摔骨折！　親曝傷勢懊惱：千萬別走路滑手機

記者劉宛欣／綜合報導

被譽為「全台最美歐巴桑」的知名女星陳美鳳現年68歲，凍齡美貌和活力每每成為話題。近日即將迎接新年，她也在臉書分享了近況，沒想到竟透露出門時不慎摔倒骨折，目前出入暫時必須依靠輪椅代步，她也反省自己，並呼籲大家走路千萬不要邊走邊滑手機。

▲陳美鳳有著「全台最美歐巴桑」美譽。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳26日在臉書發文更新近況，透露近日出門想要在新年買花來應景，走在路上邊走邊滑手機時，沒有注意到人行道的高度差，瞬間因為重心不穩跌倒在地，腳踝整個「翻腳刀（翻船）」，痛得她馬上就醫檢查，照X光後醫師診斷有輕微骨裂（裂紋骨折），必須打石膏固定，目前她出入暫時需要輪椅代步，敬業的她一秒想到的是工作，表示「還好年前工作都完成了，沒有耽誤到」。

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▲陳美鳳不慎在路上摔倒，產生輕微骨裂，目前腳上打著石膏。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳此次受傷，將所有行程，包含出國旅遊都取消，專心在家休息，樂觀的她表示「也能好好陪家人打麻將唱唱歌囉，轉個念一切都會是最好的安排」，最後不忘提醒廣大網友「不要邊走邊滑手機，下樓梯更不行」，尤其即將迎來新年假期，千萬不能因為一時疏忽而受傷。