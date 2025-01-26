ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉

記者吳睿慈／台北報導

棒棒堂限定男團再加一！王子邱勝翊跟弟弟邱宇辰組成男團合作新單曲，歌曲特別找周杰倫師弟派偉俊擔任製作人，兩人從「模範棒棒堂」出道，新單曲名為〈Candy〉，意味著保持初心，從青澀到成熟，也見證出道18年邱氏兄弟的轉變。

▲▼棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子、邱宇辰朝聖鎌倉平交道。（圖／喜鵲娛樂提供）

王子跟弟弟邱宇辰近日也在社群平台發出在日本滑雪的影片及照片，在演藝圈好人緣的他們，這次跟20幾個朋友一起到日本滑雪，被問到誰滑雪比較厲害？平時兩人愛互相鬥嘴競爭，邱宇辰笑說：「還是哥哥比較厲害因為他滑第二次了」，但教練說我資質很好。」王子補充：「我也有教弟弟一些滑雪技巧啦」，更透露兩人在雪地跳〈Candy〉因為太滑還摔倒，兄弟互相鬥嘴逗得現場大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲王子、邱宇辰日前前往日本滑雪。（圖／喜鵲娛樂提供）

兄弟倆以歌手身份回歸，〈Candy〉的MV拍攝預計到日本，王子跟弟弟邱宇辰這趟到日本滑雪行程之外，為了MV拍攝也到東京oulet大採購，兩人毫不手軟這次治裝花費超過台幣6位數。

▲▼棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▼▲王子、邱宇辰合體推新歌，豪砸6位數治裝新單曲〈Candy〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

而兩人恰好都是灌籃高手粉絲，更特別穿上全套灌籃高手套裝，到鎌倉平交道拍照，圓了小時候想當流川楓跟櫻木花道的夢想。目前正在籌劃拍攝〈Candy〉的MV，他們也喊話期待能給歌迷一個不同以往的風格。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

推薦閱讀

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

趙露思神經損傷拄拐杖復出！爆「遭公司求償天價違約金」　本人親回應

趙露思神經損傷拄拐杖復出！爆「遭公司求償天價違約金」　本人親回應

趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊

趙露思停工養病1個月復工現身了！　遭諷「醫學奇蹟」高EQ回擊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家吧！」　9小時後找到85歲父遺體

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

「國民男主持人」痛毆女工作人員嗆：我的話是聖旨　34秒錄音檔曝光

林葉亭85歲父「失聯11天」找回冰冷遺體　邱以太痛失外公哀慟回應

黃小愛回家坦承隆乳嚇壞媽媽　變美卻挨罵：搞得男不男女不女！

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！遭酒駕追撞　事故現場照曝光

林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

小嫻砸1400萬定居屏東！「超美內部裝潢」曝光　44歲剛錄取上大學

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王子, 毛弟, 邱勝翊, 邱宇辰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 偶像劇5童星近況！《海豚灣》小瓶蓋變上班族　《深情密碼》的他拍BL劇
  2. 演藝圈「最佳前任」3典範！LULU分手阿達5年　同時接《夜市王》主持
  3. 李多慧遭酸「母X」！墾丁民宿業者二度解釋道歉　認錯：對不起台灣
  4. 陳鎮川尾牙豪砸百萬獎金！　謝盈萱、艾怡良獨得18萬「霸氣全捐了」
  5. 韓韶禧爆禿頭危機！「頭頂稀疏」驚見一條白髮縫　妝容被酸：超災難
  6. 棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉
  7. 大咖男主持遭毀滅爆料「楊冪撕破臉絕交」！　私下雙面人內幕全起底
  8. 《超級星光大道》8名冠軍近況！　他唱《延禧攻略》、《山河令》OST
  9. 文彬27歲冥誕⋯車銀優墓園幫他慶生！貼合照：我好想你　勝寛催淚現蹤
  10. 林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366