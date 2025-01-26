棒棒堂限定男團+1！王子、毛弟終於合體　豪砸6位數治裝〈Candy〉

記者吳睿慈／台北報導

棒棒堂限定男團再加一！王子邱勝翊跟弟弟邱宇辰組成男團合作新單曲，歌曲特別找周杰倫師弟派偉俊擔任製作人，兩人從「模範棒棒堂」出道，新單曲名為〈Candy〉，意味著保持初心，從青澀到成熟，也見證出道18年邱氏兄弟的轉變。

▲王子、邱宇辰朝聖鎌倉平交道。（圖／喜鵲娛樂提供）



王子跟弟弟邱宇辰近日也在社群平台發出在日本滑雪的影片及照片，在演藝圈好人緣的他們，這次跟20幾個朋友一起到日本滑雪，被問到誰滑雪比較厲害？平時兩人愛互相鬥嘴競爭，邱宇辰笑說：「還是哥哥比較厲害因為他滑第二次了」，但教練說我資質很好。」王子補充：「我也有教弟弟一些滑雪技巧啦」，更透露兩人在雪地跳〈Candy〉因為太滑還摔倒，兄弟互相鬥嘴逗得現場大笑。

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▲王子、邱宇辰日前前往日本滑雪。（圖／喜鵲娛樂提供）



兄弟倆以歌手身份回歸，〈Candy〉的MV拍攝預計到日本，王子跟弟弟邱宇辰這趟到日本滑雪行程之外，為了MV拍攝也到東京oulet大採購，兩人毫不手軟這次治裝花費超過台幣6位數。

▼▲王子、邱宇辰合體推新歌，豪砸6位數治裝新單曲〈Candy〉。（圖／喜鵲娛樂提供）



而兩人恰好都是灌籃高手粉絲，更特別穿上全套灌籃高手套裝，到鎌倉平交道拍照，圓了小時候想當流川楓跟櫻木花道的夢想。目前正在籌劃拍攝〈Candy〉的MV，他們也喊話期待能給歌迷一個不同以往的風格。